Spółka z grupy PKP Cargo pomaga Ukraińcom

Międzynarodowy operator logistyczny PKP Cargo Connect organizuje przewozy z pomocą materialną dla ochrony zabytków w Ukrainie. Chodzi m.in. o sprzęt gaśniczy i przeciwpożarowy. O początku rosyjskiej inwazji zorganizowano już 8 transportów.

Transporty są realizowane we współpracy z Centrum Pomocy na rzecz Ukraińskiego Dziedzictwa Kultury, komórki powołanej w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ostatnio zorganizowana pomoc trafiła do Kijowa (m.in. Paczerski Park Narodowy, Muzeum Historyczne Miasta Kijowa), do Lwowa (m.in. Muzeum „Terytorium Terroru”, Rezerwat Historyczno-Kulturalny „Starozytny Zvenigorog”) oraz do Charkowa.

- Posiadając sieć terminali w całej Polsce jesteśmy w stanie zrealizować pełen łańcuch logistyczny, a w docieraniu z pomocą do obiektów kulturalnych na Ukrainie kluczowe znaczenie mają nasze terminale w Warszawie i Medyce - mówi Maksym Gołoś, prezes PKP Cargo Connect.

Pracownicy terminala w Warszawie odpowiadają za paletyzację materiałów przeznaczonych do obrony dóbr kultury (m.in. sprzęt gaśniczy i przeciwpożarowy), które w dalszej kolejności transportowane są spedycją drogową do terminala w Medyce. Na jego terenie odbywa główny proces przeładunkowy z samochodów ciężarowych na wagony szerokotorowe, które podstawiane są przez stronę ukraińską.

Według danych UNESCO do 18 kwietnia br. podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę zostało uszkodzonych lub częściowo zniszczonych prawie 100 zabytków kultury. Wśród najbardziej dotkniętych miast jest Charków. Znaczne straty poniósł również Czernihów, jedno z najstarszych miast Ukrainy, z niezliczonymi kościołami i klasztorami z X i XIX wieku. Między innymi częściowo zniszczona została cerkiew św. Katarzyny.

Czytaj także: Putin może ogłosić pełną mobilizację, co może wywołać rewolucję

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl