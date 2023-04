Spora niespodzianka w lotnictwie. Bez tego dokumentu nie będzie pieniędzy

To spora niespodzianka dla branży - Ministerstwo Infrastruktury ruszyło z pracami nad strategią dla lotnictwa cywilnego. Dokument leży nieruszony od kilku dobrych lat. Przyjęcie strategii jest niezbędne, by Polska mogła korzystać z unijnych funduszy na logistykę i transport.

Ministerstwo Infrastruktury „odkurzyło” projekt, który pierwotnie zaprezentowało branży w połowie 2021 roku. Od tego czasu prace nad strategią dla lotnictwa zostały zamrożone.

Część z przedstawionych wtedy zapisów trafi do tworzonej strategii. Nowe elementy, które pojawią się w tym dokumencie, mają zostać szeroko skonsultowane z podmiotami działającymi w tym sektorze - deklaruje resort.

Powstanie „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 r.)” to warunek podstawowy, by Polska mogła skorzystać ze środków unijnych rozpisanych na lata 2021-2027.

O kondycji branży lotniczej będziemy rozmawiali podczas przyszłotygodniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Obecność zapowiedzieli prezesi czołowych spółek z tej branży.

O termin przyjęcia strategii rządowej dla sektora lotniczego w WNP.PL regularnie, od lat, pytaliśmy Marcina Horałę, jeszcze wtedy wiceministra infrastruktury, który długo odpowiadał za nadzór nad branżą.

Energia wiceministra w większości wykorzystywana była i jest (teraz już w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) na prace koncepcyjne związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

To, co podpowiadała wszystkim logika - nie da się dobrze zaplanować CPK bez przyjęcia strategicznych założeń dla lotnictwa - nie było tak jasne dla wiceministra, a jednocześnie rządowego pełnomocnika ds. tej inwestycji. Prace nad strategią na długo stanęły.

Teraz za projekt „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 roku” odpowiada już sam minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Prace nad jej projektem zostały właśnie wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Może i jest to element dobrej woli skierowanej do branży lotniczej, ale wydaje się, że bardziej za pracą nad projektem przemawia finansowy pragmatyzm rządzących.

„Zgodnie z przedstawionym pod koniec maja 2018 r. przez Komisję Europejską pakietem rozporządzeń dotyczących perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, w nowym okresie programowania, państwa członkowskie zostały zobowiązane w ramach polityki spójności do wypełnienia tzw. warunków podstawowych - horyzontalnych oraz tematycznych. W ramach warunków tematycznych ustalony został również warunek dla sektora transportu, tj. „kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie” - czytamy w uzasadnieniu na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Branża lotnicza w Polsce to nie tylko LOT i nieistniejące jeszcze CPK

Jednym z dokumentów, które są niezbędne do wypełnienia kryteriów Komisji, jest właśnie przyjęcie strategii dla lotnictwa.

- Jeżeli chcą do tego podejść uczciwie i stworzyć dokument, który będzie miał na celu rozwój sektora w Polsce, to trzeba to zrobić we współpracy z rynkiem. Trzeba zaprosić branżę, porozmawiać z nią i na tej podstawie stworzyć dokument. Rynek tworzą linie lotnicze i trzeba wiedzieć, jaka jest strategia głównych graczy - mówi Michał Kaczmarzyk, prezes linii lotniczych Buzz i szef polskich struktur Ryanaira.

W założeniach do rządowej strategii można przeczytać, że polityka określi w szczególności: wnioski z diagnozy, przygotowanej na potrzeby Polityki, w odniesieniu do lotnictwa cywilnego; cele strategiczne w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego; kierunki interwencji w zakresie: rozwoju sieci lotnisk, poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych, usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego, wsparcia badań, edukacji i rozwoju w obszarze lotnictwa cywilnego, stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym, ochrony środowiska w transporcie lotniczym czy też wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

Resort infrastruktury założył, że projekt ujrzy światło dziennie najpóźniej w czerwcu 2023 roku.

Jaki będzie miał on wpływ na prowadzenie biznesu w branży lotniczej?

- Na pewno to nam usprawni działanie. Jeżeli staramy się o jakiekolwiek środki unijne, to zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami strategicznymi państwa. Ta polityka dla lotnictwa w poprzednich latach temu właśnie służyła. Z drugiej strony pamiętajmy, że jest jeszcze kwestia tzw. sieci lotnisk. W branży trwa dyskusja, czy portów mamy odpowiednią liczbę. Część osób chce uruchamiania kolejnych lotnisk, inni chcą niektóre zamykać. Mam nadzieję, że ta strategia da odpowiedź na tak postawione pytanie - wyjaśnia Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Resort korzysta ze skrytykowanych dawniej zapisów. Jednocześnie deklaruje wolę współpracy

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na nasze pytania podkreśliło, że w dużej części opracowywana właśnie strategia będzie bazowała na projekcie „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r.”, który resort konsultował z branżą latem 2021 roku. Przypomnijmy: konsultacje trwały od 8 lipca do 11 sierpnia 2021 roku, a w ich trakcie 41 podmiotów zgłosiło 1043 uwagi.

Branża krytykowała wtedy dokument za jego pobieżność i próbę udowodnienia niektórych politycznych tez.

Zapytaliśmy w resorcie o to, jak przebiegać będzie proces konsultacji projektowanych właśnie przepisów oraz kogo i kiedy do nich zaproszą.

- Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie poddany ponownym konsultacjom społecznym - odpowiedział krótko Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Niezmiernie istotne jest to, jak w strategii dla lotnictwa ujęta będzie sprawa ewentualnego startu lotniska CPK (planowany termin to 2027/28) oraz jak ta kwestia przełoży się na pozostałe lotniska regionu centralnej Polski.

- W dokumencie „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” wskazano, że z uwagi na odmienny model ruchu (koncentrujący się na ruchu przesiadkowym) Centralny Port Komunikacyjny nie powinien stanowić konkurencji dla lotnisk regionalnych, lecz być wobec nich komplementarny. Projekt dokumentu zakłada dalszy rozwój istniejących portów lotniczych - odpowiedział nam rzecznik resortu.

Strategia może przepaść po jesiennych wyborach?

Wszyscy menedżerowie z branży, z którymi rozmawialiśmy (a nie wszystkich cytujemy w tym tekście), byli mocno zaskoczeni wznowieniem prac nad tym projektem. Nadzieje sektora są jednak ogromne.

- Ryzyko jest podstawowe: wyniki wyborów. W normalnym państwie powinno być tak, że bez względu na to, kto wygra wybory, przyjęte strategie rządowe będą realizowane przez kolejne rządy. Bez względu na to, z jakiego środowiska politycznego nowy rząd się wywodzi. Żyjemy w Polsce i niestety nie zawsze tak to wygląda. Najbardziej jaskrawym przykładem będzie tu pewnie CPK, o którym już - w zapowiedziach posłów opozycji - mówi się, że nie będzie realizowany w takim kształcie, jaki został już zaprezentowany. Brakuje nam nadal stabilności uchwalonego prawa - alarmuje prezes Tomasz Kloskowski z lotniska w Gdańsku.

