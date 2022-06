Sporo opóźnionych rejsów na lotnisku w Pyrzowicach. To efekt wzmożonego ruchu na początku wakacji

Opóźnienia rejsów i nieco dłuższy czas oczekiwania na bagaż – na taką sytuację muszą być przygotowani pasażerowie korzystający w lotniska w Pyrzowicach. Wobec wzmożonego ruchu lotniczego u progu wakacji siatki połączeń w całej Europie są niestabilne - informują przedstawiciele portu.

Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport powiedział PAP, że w sobotnim rozkładzie tego lotniska są 123 odloty i przyloty w ruchu pasażerskim, w tym 71 rejsów czarterowych. Od północy do północy zostanie obsłużonych ok. 21 tys. pasażerów.

"Generalnie dosyć sporo rejsów jest opóźnionych, ale wynika to z tzw. kodu opóźnienia - późnego przylotu samolotu z poprzedniego rejsu. Głównym powodem tych opóźnień jest bardzo duże obłożenie europejskiej przestrzeni lotniczej" - powiedział rzecznik.

Jak przypomniał, samoloty z reguły wykonują kilka rejsów dziennie i jeśli maja opóźnienie od początku, później nie są w stanie go "nadrobić". Niskokosztowe linie korzystającego z lotniska w Pyrzowicach notowały w sobotę opóźnienia od godziny do dwóch, rejsy czarterowe - od kilkunastu minut do pół godziny.

Brak regularności rejsów skutkuje też nieco dłuższym czasem wydawania bagażu. "Należy liczyć się z troszkę dłuższym czasem oczekiwania na bagaż, obserwujemy też takie sytuacje. One w dużej mierze są powiązane z nieregularnością lotów - jeżeli samoloty nie latają zgodnie z rozkładem, zdarza się, że przyloty czasami kumulują się o jednej godzinie" - wyjaśnił Adamczyk.

"Mamy bardzo duży ruch w Europie i te maszyny nie są w stanie rozkładowo latać, nie jest to nasza wina, tylko ogólnej sytuacji w branży. Przypuszczam, że na innych lotniskach wygląda to podobnie" - podsumował.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Według prognoz, w całym obecnym roku port w Pyrzowicach powinien obsłużyć 4-4,3 mln pasażerów, a ruch poziomie tego sprzed pandemii koronawirusa lotnisko osiągnie w przyszłym roku. Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

