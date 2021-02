Sposób na odmłodzenie: wypożycz sobie lokomotywę

- Mamy sygnały, że zapotrzebowanie na nowoczesne lokomotywy będzie rosnąć. Wynika to z tego, że przez wiele lat polski tabor był mocno eksploatowany, a nie nabywano nowego. Średni wiek lokomotyw to około 40 lat. Średni! To znaczy, że w Polsce jeżdżą i pojazdy 60-letnie - mówi Ireneusz Kozłowski, prezes Rail Capital Partners, firmy, która zajmuje się dzierżawą pojazdów.

- Trzeba zacząć jeździć nowym taborem. Warunki pracy maszynisty na lokomotywie starszego typu, np. EU07 czy ET22, są zdecydowanie gorsze od warunków pracy na lokomotywach nowoczesnych - mówi Ireneusz Kozłowski.

- Widzimy duże zapotrzebowanie na lokomotywy z modułem dojazdowym. Te pojazdy produkuje Pesa, stąd lokomotyw od producenta bydgoskiego mamy zdecydowanie więcej - dodaje.

- Pandemiczny rok 2020 był trudny dla przewoźników. RCP było wobec nich elastyczne. Nie mówiliśmy: wynająłeś lokomotywę, to teraz płać, ale szukaliśmy przewoźnika, któremu była ona akurat potrzebna - wyjaśnia.