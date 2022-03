Stabilizuje się sytuacja na kolei. "Działają wszystkie lokalne centra sterowania"

Do godziny 18.00 służby techniczne i przedstawiciele producenta przywróciły sprawność ostatnich pięciu lokalnych centrów sterowania (LCS); wszystkie LCS działają - poinformował w czwartek wieczorem zarządca infrastruktury PKP PLK.

"Do godziny 18.00 służby techniczne i przedstawiciele producenta przywróciły sprawność ostatnich pięciu lokalnych centrów sterowania (LCS): Konin, Słupsk, Miastko, Iława, Grodzisk Mazowiecki. Wszystkie LCS działają. Monitorowana jest praca wszystkich urządzeń naprawionych po awarii. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów" - przekazano w komunikacie.

Spółka dodała, że znane są również przyczyny usterek.

Przypomniano, że zgodnie z oświadczeniem firmy Alstom - producenta urządzeń - to błąd w działaniu urządzeń.

Alstom informował wcześniej, że jest świadomy błędu w formatowaniu czasu, który miał wpływ na dostępność sieci kolejowej, a co za tym idzie - na transport kolejowy w Polsce. Podkreślono, że awaria nie była efektem cyberataku.

Awaria wystąpiła na najważniejszej magistrali wiodącej z południa kraju, czyli ze Śląska i Małopolski, do Warszawy i dalej na północ do Trójmiasta. Problemy pojawiły się także we wschodniej Polsce w rejonie Suwałk, Białegostoku.

Kilka minut po godzinie 4.00 ruch kolejowy na większości polskich tras został praktycznie sparaliżowany. Awaria w Lokalnych Centrach Sterowania technicznie objęła około 820 kilometrów. Praktycznie wystąpiła na najważniejszej magistrali wiodącej z południa, czyli ze Śląska i Małopolski, do Warszawy i dalej na północ do Trójmiasta. Problemy pojawiły się także we wschodniej Polsce w rejonie Suwałk, Białegostoku.



- Problemy w PKP Polskich Liniach Kolejowych objęły 19 z 33 LCS wyposażonych przez Alstom/Bombardier. Ze względu na niemal ogólnokrajowy zasięg awarii część pociągów dziś w ogóle nie wyjedzie na trasy - przekazał wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński.



Początkowo spekulowano o możliwości cyberataku, jak później się okazało do problemów doszło po stronie dostawców rozwiązań.

