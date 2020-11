Stalexport Autostrady z mniejszymi przychodami, ale większym zyskiem

W trzech kwartałach br. ruch na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem był o ponad 19 proc. mniejszy niż rok wcześniej. W efekcie w podobnym stopniu zmalały przychody Grupy Stalexport Autostrady, której częścią jest spółka zarządzająca drogą. Jednocześnie Grupa zwiększyła zysk.

"Osiągnięto zysk netto na poziomie 88,1 mln zł, o około 88,2 proc. wyższym niż w trzech kwartałach 2019 r. Wzrost zysku netto w stosunku do roku 2019 związany jest przede wszystkim ze spadkiem o 53,6 proc. kosztów ogólnego zarządu, głównie w efekcie niższej kwoty płatności na rzecz Skarbu Państwa" - podała Grupa w poniedziałkowym komunikacie.

Koncesję na prowadzenie płatnego odcinka autostrady Katowice-Kraków ma należąca do Grupy Stalexport Autostrady spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), która część wypracowanych środków przekazuje Skarbowi Państwa. W trzech kwartałach tego roku z tego tytułu zapłacono łącznie 14,9 mln zł, wobec 88,8 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej.

"Różnica w płatnościach na rzecz Skarbu Państwa jest wynikiem zarówno mniejszej podstawy wyliczenia tych płatności w okresie bieżącym, w konsekwencji wpływu koronawirusa na działalność Grupy, jak i zmiany momentu kalkulacji tych płatności z 31 marca oraz 30 września w latach ubiegłych na 30 czerwca oraz 31 grudnia w roku bieżącym" - podała Grupa, wyjaśniając przyczyny wzrostu zysku mimo blisko 20-procentowego spadku przychodów.

Od stycznia do września br., głównie z powodu ograniczeń związanych z pandemią, natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków zmniejszyło się rok do roku o ok. 19,4 proc. i wyniosło średnio ok. 37,4 tys. pojazdów na dobę. Spadek odnotowano zarówno w przypadku samochodów osobowych (21,1 proc.), jak i ciężarowych (10,1 proc.). W efekcie przychody z tytułu poboru opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady wyniosły 212,8 mln zł i były o 19,2 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Przychody całej Grupy Stalexport Autostrady wyniosły 215,8 mln zł.

Dane za trzy kwartały nie uwzględniają jeszcze skutków podwyżki opłat za przejazd autostradą Kraków-Katowice, która weszła w życie z początkiem października. Obecnie kierowcy aut osobowych płacą 12 zł na każdej bramce, wobec 10 zł przez ostatnie kilka lat. Stawki są niższe dla tych, którzy korzystają z płatności automatycznych.