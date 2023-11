Stalexport Autostrady znacząco poprawił wyniki

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady po trzech kwartałach 2023 r. odnotowała wyższe przychody i wyższy zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady zwiększyły się po trzech kwartałach 2023 r. o około 24 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2022 r. i wyniosły 380,9 mln zł. Zysk netto wzrósł o ponad 116 proc. do wartości 126,8 mln zł. EBIDTA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) wyniosła blisko 216 mln zł i była o 49 proc. wyższa od tej zanotowanej po dziewięciu miesiącach 2022 r.

Jak podaje komunikat prasowy, w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r., w 2023 r. znacząco wzrosły koszty ogólnego zarządu - do poziomu 115,5 mln zł (wzrost o 165 proc.). W 2023 r. w tej pozycji ujęto 51,1 mln zł (netto) płatności na rzecz Skarbu Państwa, która nie występowała w trzech kwartałach 2022 r.

Niski wzrost natężenia ruchu to efekt wysokiej bazy

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. o 3 proc. wzrosło średnie natężenie ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków i wyniosło 48,9 tys. pojazdów na dobę. Wzrost dotyczy tylko pojazdów osobowych (3,7 proc.), w przypadku ciężarowych odnotowano spadek o około 0,5 proc.

Przychody z tytułu poboru opłat wyniosły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. O 25,9 proc.wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, o 20,8 proc. - pojazdami ciężarowymi.

W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, dynamika wzrostu natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w trzech kwartałach 2023 r. była znacząco niższa. To efekt tzw. wysokiej bazy. W drugim kwartale 2022 r., w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, autostradą A4 przybyły do Polski setki tysięcy uchodźców, którzy do 31 maja 2022 r. mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autostradą A4 Katowice-Kraków. Obecnie zwolnieniu z opłat podlegają pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy.

Duże nakłady na remonty przed oddaniem autostrady państwu

Jak wskazuje spółka, trzy kwartały 2023 r. były czasem intensywnych remontów na autostradzie wynikających z konieczności przekazania drogi stronie publicznej w 2027 r. w bardzo dobrym stanie technicznym. Modernizacji poddano obiekty mostowe, w tym na ważnym węźle autostradowym w Mysłowicach tj., na skrzyżowaniu A4 z drogą ekspresową S1. Rozpoczęła się również wymiana nawierzchni, która na obu jezdniach 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka A4 potrwa do końca koncesji. Prace te zawsze realizowane są z zachowaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach jazdy, co zdecydowanie poprawia płynność przejazdu.

W komunikacie przypomniano, że w 2023 r. wprowadzono zmiany sposobu prezentacji niektórych danych finansowych, w efekcie których dokonano przekształcenia danych za 2022 r.