Stalexport Autostrady zwiększa przychody z poboru opłat na A4

Grupa kapitałowa Stalexport Autostrady odnotowała w pierwszym półroczu 2022 roku wzrost przychodów, natomiast zysk netto pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. - Stawiając na rozwój płatności automatycznych, dążymy do zwiększenia przepustowości placów poboru opłat poprzez znaczne skrócenie czasu transakcji w porównaniu z tradycyjnymi płatnościami gotówkowymi i kartami bankowymi - mówi Emil Wąsacz, prezes spółek Stalexport Autostrady oraz Stalexport Autostrada Małopolska.

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody w grupie kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły 187,7 mln zł i jest to wzrost o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zysk netto, podobnie jak przed rokiem, ukształtował się na poziomie blisko 49 mln zł. EBITDA wyniosła 112,6 mln zł.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez grupę Stalexport Autostrady w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 30,8 mln zł.

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Stalexport Autostrady determinuje prowadzona przez nią działalność autostradowa, polegająca na zarządzaniu i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, realizowana przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska (SAM).

System płatności automatycznych

Grupa odnotowała w pierwszym półroczu 2022 roku, na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wzrost ruchu wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Od 1 marca 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 roku, a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną nadal podlegają zwolnieniu.

W pierwszym półroczu 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45,3 tys. pojazdów i był o 21 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie 2021 roku. W przypadku samochodów osobowych to wzrost na poziomie 23,9 proc., natomiast ciężarowych - na poziomie 8,8 proc.

Przychody z poboru opłat wyniosły ok. 185,5 mln zł, co stanowi wzrost o 18,3 proc. w stosunku do porównawczego okresu ubiegłego roku. Na poziom przychodów z poboru opłat wpłynęła przede wszystkim zmiana wysokości stawki preferencyjnej dla pojazdów osobowych, korzystających z płatności automatycznych od 1 października 2021 roku (z 8 zł na 9 zł), a także zmiana stawki dla pojazdów kategorii 2 i 3 (z 20 zł na 22 zł) oraz zniesienie stawek preferencyjnych dla pojazdów ciężarowych korzystających z płatności automatycznych, wprowadzone 1 października 2021 roku.

Na przychody wpływ miał ponadto brak większych ograniczeń aktywności społecznej i gospodarczej związanych z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19, co miało miejsce w pierwszym półroczu 2021 roku, jak również zwiększający się udział płatności automatycznych w strukturze ruchu oraz wzmożony, częściowo zwolniony z opłat, ruch związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

- W najbliższym czasie zakładamy kontynuację działań, których celem jest podniesienie jakości obsługi użytkowników zarządzanej przez nas autostrady, m.in. poprzez udoskonalenie systemu poboru opłat. Stawiając na rozwój płatności automatycznych, dążymy do zwiększenia przepustowości placów poboru opłat poprzez znaczne skrócenie czasu transakcji w porównaniu z tradycyjnymi płatnościami gotówkowymi i kartami bankowymi - komentuje Emil Wąsacz, prezes spółek Stalexport Autostrady oraz Stalexport Autostrada Małopolska. - Prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami w celu dalszego poszerzania dostępu do videotollingu. Chcielibyśmy, aby możliwe stało się uruchomienie w przyszłości na odcinku A4 Katowice-Kraków rozwiązania interoperacyjnego z wdrożonym przez stronę publiczną systemem e-TOLL. Mamy świadomość tego, jak ważna dla wygody wszystkich użytkowników autostrad w Polsce jest możliwość przejazdu z zastosowaniem tylko jednej elektronicznej metody płatności i podejmujemy ten temat w rozmowach ze stroną publiczną od wielu lat - dodaje.

Efekt rosnących cen

Pomimo znacznego w stosunku do ubiegłego roku wzrostu przychodów, zysk netto grupy utrzymał na poziomie bardzo zbliżonym do tego z roku ubiegłego. Powodem takiego stanu rzeczy jest znaczny wzrost kosztów działalności operacyjnej grupy Stalexport Autostrady, które w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 121,7 mln zł i były o 25,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie z powodu wyższego kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (ok. 36,8 mln zł w bieżącym okresie, w porównaniu do ok. 1,1 mln zł w okresie ubiegłym) – informuje spółka zajmująca się zarządzaniem i eksploatacją autostrady A4.

Wyższy koszt utworzenia rezerw jest konsekwencją wzrostu cen na rynku budowlanym. Spółka dokonała aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było nie tylko zwiększenie kosztu utworzenia rezerw, ale także zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni.

Koncesjonariusz kontynuował działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Usługa videotollingu została udostępniona użytkownikom aplikacji mPay. Na obu placach poboru opłat, w Mysłowicach i w Balicach, uruchomione zostały dodatkowe bramki z przeznaczeniem wyłącznie dla płatności automatycznych. Obecnie dostępne są już po trzy linie obsługi automatycznych przejazdów z aplikacjami do videotollingu i elektronicznym poborem opłat A4Go i Telepass w każdym kierunku, w tym osobna dla pojazdów ciężarowych.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez grupę Stalexport Autostrady w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 30,8 mln zł i obejmowała przede wszystkim prace budowlane realizowane na zarządzanym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Wydatki te związane były głównie z odwodnieniem śląskiego odcinka autostrady. Pozostałe nakłady inwestycyjne grupy dotyczą m.in. zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania autostrady, a także odtworzenia wyposażenia biurowego i środków transportu.

Finansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z umowy koncesyjnej zawartej przez SAM jest zabezpieczone środkami własnymi pochodzącymi z eksploatacji autostrady A4 (opłaty za przejazd).

Stalexport Autostrady pełni nadrzędną rolę w grupie kapitałowej koncentrującej się na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. Filarami grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4, operator tego odcinka.

