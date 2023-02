Stalexport podnosi opłaty za przejazd ważną autostradą. "To niezasadne i niebezpieczne"

Wzrost opłat na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych – uważa GDDKiA.

Przypomnijmy - Stalexport, czyli koncesjonariusz odcinka A4 z Katowic do Krakowa zapowiedział we wtorek wprowadzenie od 3 kwietnia podwyżek opłat za przejazd. Opłaty na każdej bramce mają wynieść po 15 zł dla aut osobowych (dotąd 13 zł) i po 46 zł dla pojazdów pozostałych kategorii (dotąd 40 zł).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi zmiany zatwierdzić, ale faktycznie to jedynie formalność.

"Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy" - czytamy w stanowisku drogowców w sprawie wniosku koncesjonariusza.

GDDKiA dodaje, że „zwróci się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd”. Kierowcy nie powinni mieć na to wielkich nadziei.

Dyrekcja zwraca uwagę, że autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą. „W sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny na terenie Ukrainy zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju” – podkreśla GDDKiA.

Drogowcy dodają, że „należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4.

„Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju” – wskazuje GDDKIA.

