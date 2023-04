Stało się - elektryczne ciężarówki będą jeździły na długich trasach

DB Schenker podpisał umowę z Mercedes-Benz Trucks na zakup nowych ciągników eActros LongHaul. Ich seryjna produkcja rusza w przyszłym roku. DB Schenker kupi pierwsze 100 egzemplarzy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W Mercedesie eActros LongHaul zastosowano akumulatory z ogniwami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LFP). Odznaczają się one przede wszystkim długą żywotnością oraz większym zasobem energii do wykorzystania. Korzystając ze stacji ładowania o mocy około jednego megawata, akumulatory w eActros LongHaul będzie można naładować z poziomu 20 do 80 proc. w czasie krótszym niż 30 minut.

Zasięg na jednym ładowaniu to około 500 km.

- Dzięki sukcesywnej rozbudowie floty pojazdów elektrycznych, kontynuujemy realizację naszego celu, jakim jest pozycja światowego lidera w dziedzinie zielonej logistyki. Model eActros LongHaul umożliwi wykorzystanie elektrycznych ciężarówek na długich trasach - mówi Cyrille Bonjean, szef transportu lądowego w DB Schenker Europe.

Firma kupi 100 elektrycznych ciągników od Mercedesa.

- DB Schenker jest dla nas ważnym i długoletnim partnerem, który już teraz wykorzystuje nasze elektryczne pojazdy w ruchu dystrybucyjnym. Tym bardziej cieszymy się, że firma postawiła również na ciągniki z gwiazdą, czyli elektryczny model eActros LongHaul, w transporcie dalekobieżnym - dodaje Stina Fagerman, szef marketingu, sprzedaży i usług w Mercedes-Benz Trucks.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl