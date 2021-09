Stan wyjątkowy a polska Brama na Wschód. Co teraz?

Wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią nie wypłynęło na pracę kluczowego dla handlu ze Wschodem Regionu Przeładunkowego Małaszewicze. Tory i terminale znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy objętej nadzwyczajnymi przepisami, ale nie wchodzą w jej skład. W strefie są mosty na Bugu, ale ruch po nich odbywa się na bieżąco.

- Ruch kontenerowy rośnie nie tak szybko, jak bym chciał. Jest to związane z mającymi swoje źródło w pandemii zakłóceniami obrotu kontenerami na świecie, ale także z pewnymi ograniczeniami związanymi z przeładunkiem w Małaszewiczach. Nie obserwuję jednak żadnego odchylenia od poprzednich okresów. Utrzymuje się on na stałym wysokim poziomie, nawet z pewnym wzrostem. Nie pracujemy jednak na księżycu. To, co się dzieje w Niemczech (powódź, strajk maszynistów); to, co się dzieje w sprawach klimatycznych; to, co się dzieje z kontenerami, ma wpływ na to, co dzieje się w Małaszewiczach - mówi Andrzej Sokolewicz, dodając, że sierpniowy rekord, który padł na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, to nie efekt pokazówki. - Jestem zdecydowanym przeciwnikiem takiego działania. Ten wynik pokazuje możliwości naszego układu torowego. Na razie marzymy o osiągnięciu teoretycznej wartości 17 par na dobę po torze szerokim. Aby tak się stało, potrzebna jest synergia i współpraca z kolegami z Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, przewoźnikami, przeładowcami i spedytorami.Na razie średnia miesięczna przepustowość wynosi ponad 14 pociągów na dobę i zdaniem Andrzeja Sokolewicza, wobec perturbacji na świecie, ten wynik można uznać za bardzo dobry.W sierpniu, kiedy w stosunkach z Białorusią wcale nie było łatwiej niż teraz, PKP Cargo Connect (spółka z grupy PKP Cargo) zdecydowała się - w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie przewozami intermodalnymi - zwiększyć częstotliwość połączeń na trasie Małaszewicze-Warszawa do czterech tygodniowo.- Od początku byliśmy pewni, że uruchomienie połączenia operatorskiego Małaszewicze - Warszawa to bardzo dobra decyzja, gdyż jest to jeden z najbardziej obleganych szlaków kolejowych w Polsce. Tą trasą transportowane są codziennie setki kontenerów, gdyż Małaszewicze to brama do UE dla ładunków wysyłanych z Chin po Nowym Jedwabnym Szlaku i transportowanych z krajów Unii do Państwa Środka - mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.Do końca 2021 roku planuje się zakończenie rozbudowy w Małaszewiczach kilku kluczowych terminali intermodalnych, które znacznie poprawią możliwości przeładunkowe.Wielka zmiana nastąpi jednak dopiero po przekształceniu Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w Park Logistyczny. Nie chodzi tu o samą nazwę, ale o bardzo oczekiwane przez przewoźników kolejowych zwiększenie za ponad 3 mld zł możliwości przeładunkowych do 55 par pociągów na dobę, czyli mniej więcej trzy razy tyle, ile dzisiaj może przez Małaszewicze „przejechać”. Pozwoli to im pozbyć łatki wąskiego gardła na Nowym Jedwabnym Szlaku.Ogłoszona kilka lat temu koncepcja nabiera kształtu. W czerwcu wydane zostały wszystkie potrzebne decyzje lokalizacyjne, a Cargotor porozumiał się z samorządami. Teraz spółka czeka na pozwolenie na budowę. Ma wydać Urząd Wojewódzki w Lublinie- Budowa Parku Logistycznego Małaszewicze to największa inwestycja kolejowa w historii województwa lubelskiego, potężne przedsięwzięcie, także punktu geodezji czy współpracy z różnymi interesariuszami, takimi jak Lasy Państwowe. Urzędnicy zajmujący się sprawą pozwolenia na budowę mają na pewno sporo do roboty. Jestem jednak spokojny o jego uzyskanie. Wypełniamy wszystkie warunki formalne. Według mnie najlepiej byłoby, gdyby zostało wydane do końca trzeciego kwartału tego roku, ale jeśli się to stanie na początku czwartego kwartału, to z punktu widzenia państwa, które reprezentuję, nie ma żadnego znaczenia - ocenia Andrzej Sokolewicz. - Mamy konkretny plan, wyrysowany w Ministerstwie Infrastruktury, aby w końcu przyszłego roku budowa mogła ruszyć. Nie mamy czasu, aby dywagować, musimy zacząć budować.Wiele wskazuje, że przewozy kolejowe mogą mieć swoje pięć minut. Braki kontenerów w transporcie morskim i opóźnienia w odprawach statków z powodu zatorów w portach zmusiły spedytorów do przesuwania na kolej większych wolumenów towarów eksportowanych z Dalekiego Wschodu do Europy. Przez sześć miesięcy br. tylko pociągi spółki UTLC ERA przewiozły 336,5 tys. TEU, czyli 1,5 razy więcej niż w zeszłym roku.W ostatnich dniach spółka Cargotor została laureatem konkursu Marka „Lubelskie”. Firmę cieszy, że dostrzeżono, jak ważne w jej działaniu są związki lokalne i regionalne.