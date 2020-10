Stanisław Wojtera nowym prezesem Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze

Minister infrastruktury powołał Stanisława Wojterę na nowego prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” - poinformował resort.

Stanisław Wojtera urodził się w 1977 r. , jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, posiada także dyplom studiów Master of Business Administration. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, negocjacji oraz finansów. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz w pracy w środowisku międzynarodowym. Pełnił funkcje kierownicze m. in. w grupie PKO BP, PHO, PZL-Świdnik. Z branżą obronno-lotniczą związany od 2013 r., ostatnio pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. ds. Zagospodarowania Terenu Lotniska Chopina.



Jednocześnie powołano zastępców Prezesa PPL.



Na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych powołany został Łukasz Suchecki, zaś na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych powołany został Stefan Świątkowski.

Łukasz Suchecki ukończył studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania, ochrony i bezpieczeństwa w branży lotniczej. Pracował na stanowiskach kierowniczych między innymi w grupie LOT i w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ostatnio był z Zastępcą Dyrektora Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Jest członkiem Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego przy Ministerstwie Infrastruktury.



Stefan Świątkowski ukończył studia matematyczne na Politechnice Łódzkiej oraz na University of Leeds oraz studia Master of Business Administration na Institut européen d'administration des affaires w Fontainebleau (Francja). Posiada bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w branży bankowej i konsultingowej. Pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych grupy KGHM. W ostatnim czasie pełnił funkcje kierownicze w pionach finansowych spółek z grupy LOT.



Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" jest podmiotem strategicznym, należący do Skarbu Państwa. Celem PPL jest rozwój sektora lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu. W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą także wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS - działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.



Jak informowały w tym miesiącu PPL, uzyskały 356 mln zł zysku netto za 2019 r., wobec starty netto na poziomie 66 mln zł w 2018 r. Przedsiębiorstwo zapowiadało, że wyniki finansowe za rok 2020 będą niższe ze względu na pandemię koronawirusa.