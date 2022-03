Starachowice: Od 1 kwietnia bezpłatna komunikacja miejska

Od 1 kwietnia mieszkańcy Starachowic (Świętokrzyskie) będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, bez obowiązku kupowania biletów. Wkrótce na ulice miasta wyjedzie dwadzieścia fabrycznie nowych, ekologicznych i nowoczesnych autobusów firmy MAN, które zostały wyprodukowane w fabryce w Starachowicach.

"To historyczna chwila dla naszego miasta i kolejny ważny etap wprowadzanych przez nas zmian. W Starachowicach realizujemy szereg inwestycji, które zmierzają do tego, by transport publiczny zyskał nowe oblicze" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej prezydent Starachowic Marek Materek, który poinformował, że dobiega końca budowa nowej bazy miejskiego przewoźnika oraz stacji ładowania gazem ziemnym CNG.

Na terenie zajezdni powstał budynek warsztatowy z częścią administracyjno-socjalną. Obiekt wyposażony jest w halę warsztatową wraz ze stanowiskiem diagnostycznym oraz kanałami serwisowymi, a także w pełni zautomatyzowaną myjnię dla autobusów.

W zajezdni powstają też kolejne place do manewrowania i parkowania autobusów. Inwestycja w 85 proc. została sfinansowana ze środków unijnych, a w 10 proc. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. "Co oznacza, że tylko 5% przekażemy na ten cel z podatków starachowiczan. Dzięki temu, warunki pracy dla pracowników, którzy każdego dnia służą pasażerom komunikacji miejskiej, ulegną diametralnej poprawie. A to niebagatelna korzyść" - podkreślił Materek.

W budowie są również centra przesiadkowe przy dawnym dworcu wschodnim i zachodnim oraz parking wielopoziomowy na dolnych Starachowicach. W mieście realizowane są także ważne inwestycje drogowe, powstają kolejne ścieżki rowerowe.

Od 1 kwietnia władze miasta wprowadzają bezpłatną komunikację dla mieszkańców miasta. "Skorzystają z niej wszyscy starachowiczanie, którzy płacą tu swoje podatki. Wierzymy, że to przyczyni się do zwiększenia ilości pasażerów oraz zmniejszenia ilości pojazdów poruszających się po mieście. Chcemy sprawić, aby zbiorowy transport publiczny w naszym mieście stał się modny" - zaznaczył prezydent Starachowic.

Materek podkreślił, że za wprowadzeniem bezpłatnego transportu publicznego przemawiają liczne korzyści: spadek zanieczyszczenia (pyły, emisja CO2 itp.) w związku z mniejszą liczbą aut na ulicach, poprawa zdrowia mieszkańców, zmniejszenie hałasu, a na odkorkowanych ulicach łatwiej będzie wytyczyć ścieżki rowerowe.

"W chwili, gdy znajdujemy się w kryzysie energetycznym, kiedy rosną ceny ropy czy gazu, jest to najlepszy moment, by wprowadzić bezpłatną komunikację. Chcemy zachęcić mieszkańców, by przesiedli się z własnych aut do transportu zbiorowego, bo wpłynie to korzystnie zarówno na ekonomię, jak i ekologię" - powiedział prezydent.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Starachowicach będzie każdy dokument potwierdzający zamieszkanie lub płacenie podatków w Starachowicach. Dokumentem takim może być również wydany bilet elektroniczny, czyli Starachowicka Karta Miejska.

W Starachowicach, przy wsparciu środków zewnętrznych, w tym roku zakupiono także 20 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów firmy MAN zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG.

"To autobusy ekologiczne o napędzie gazowym, wyposażone dodatkowo w moduł hybrydowy, co przyczyni się do tego, że będą zużywały mniej energii. A to wpłynie na wartość ekologiczną i ekonomiczną. Pojazdy zawierają także pełne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych" - zaznczayła Małgorzata Durda, dyrektor ds. produktu i sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska.

