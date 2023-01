Starsi kierowcy prowadzą bezpieczniej niż kierowcy z innych grup wiekowych

Starsi kierowcy prowadzą auta bezpieczniej niż kierowcy z innych grup wiekowych - w tej grupie wskaźnik ofiar śmiertelnych jest czterokrotnie niższy niż dla kierowców w wieku 18-24 lata - podała szefowa Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Maria Dąbrowska-Loranc.

W sobotę przypada Dzień Babci a w niedzielę Dzień Dziadka.

Skrzyżowania w terenie zabudowanym są elementem podwyższającym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z udziałem starszych osób.

Wiek ma wpływ też na postrzeganie, zawężenie pola widzenia, ocenę odległości.

W Polsce te procesy będą następowały jeszcze szybciej i liczba osób w wieku emerytalnym ulegnie znacznemu powiększeniu już w 2030 r.

Wzrost liczby aktywnych kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę wypadków

Z prowadzonych od ponad dekady międzynarodowych badań starszych kierowców wynika, że wzrost liczby aktywnych kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków, a starsi kierowcy z różnymi "ograniczeniami" natury medycznej nie wykazują wysokiego ryzyka spowodowania wypadku drogowego - poinformowała Dąbrowska-Loranc z Instytut Transportu Samochodowego.

Kierowcy ze starszej grupy wiekowej rekompensują wynikające z wieku braki w prowadzeniu pojazdów redukcjąc prędkości, ograniczeniem jazdy w nocy, stosowaniem pasów bezpieczeństwa, niepiciem alkoholu przed jazdą, korzystaniem ze sprawdzonych tras, z lokalnych dróg z mniejszą liczbą skrzyżowań - wskazała.

Z badań wynika, że skrzyżowania w terenie zabudowanym są elementem podwyższającym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z udziałem starszych osób, szczególnie zderzeń bocznych, a w obrębie skrzyżowań ma miejsce połowa wypadków z udziałem starszych kierowców - wskazała szefowa CBRD ITS. Udział kierowców w średnim wieku w tego rodzaju wypadkach wynosi 21 proc - dodała.

Osoby starsze mają mniejsze możliwości za kierownicą. Wiek ma wpływ na postrzeganie

Prowadzące do wypadku główne problemy starszych kierowców mają związek z mniejszą podzielnością uwagi - z czego może wynikać udział starszych kierowców w większej liczbie wypadków w obrębie skrzyżowań. Wynika to z trudności oceny pierwszeństwa przejazdu - starsi kierowcy mogą w niewystarczający sposób reagować na ruch uliczny, szczególnie w złożonych sytuacjach - zaznaczyła ekspertka Instytutu.

Wiek ma wpływ też na postrzeganie, zawężenie pola widzenia, ocenę odległości i słabą wrażliwość na kontrast oraz czas reakcji a także koordynację. Jednak w zakresie trafności podejmowania decyzji na skrzyżowaniach badania nie wykazały różnic między starszymi kierowcami, a innymi grupami wiekowymi, starsi kierowcy potrzebowali natomiast o połowę więcej czasu na jej podjęcie - podała kierownik Centrum.

"Zmiany postępujące z wiekiem mogą nie mieć wpływu na codzienne życie, ale mają znaczenie dla kierowania pojazdem. Kierowcy muszą często podjąć od 8 do 12 decyzji na jeden kilometr, mając na to mniej niż pół sekundy" - zwróciła uwagę.

Zmiany jakie postępują z wiekiem mają wpływ na percepcję. Trzeba na to bardzo uważać

"Oznacza to, że nawet niewielkie zmiany w zakresie wzroku, słuchu, zasięgu i siły ruchów, czasu reakcji i koncentracji uwagi mogą odegrać dużą rolę przy podejmowaniu decyzji w czasie kierowania pojazdem" - dodała.

Dąbrowska-Loranc podała, że z szacunków wynika, iż w 2050 roku w krajach Unii Europejskiej odsetek osób w wieku 50 i więcej będzie wynosił prawie połowę ogółu populacji.

Zaznaczyła, że według szacunków ONZ do 2050 roku średnia życia wzrośnie z obecnych 68 do 76 lat, a w krajach wysoko rozwiniętych z 77 do 83 lat. Połowa z 2,5 mld przyrostu ludności w ciągu najbliższych 40 lat będzie w wieku powyżej 60. roku życia. Najszybszy będzie przyrost osób najstarszych, tj. powyżej 80 roku życia. Obecnie w tej grupie wiekowej jest ok. 90 mln osób na świecie. W 2050 roku będzie ich powyżej 400 mln.

Dąbrowska-Loranc poinformowała, że w Polsce te procesy będą następowały jeszcze szybciej i liczba osób w wieku emerytalnym ulegnie znacznemu powiększeniu już w 2030 roku.

"Osoby starsze są obecnie najszybciej rosnącą grupą kierowców, zarówno pod względem ich liczby, jak i liczby przejechanych kilometrów. W przyszłości będą oni odbywali więcej dłuższych podróży i częściej niż obecni kierowcy w starszym wieku. Dotyczy to szczególnie kobiet" - wskazała ekspertka ITS.

