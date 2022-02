Stawki za tory idą w górę, choć w Europie się je obniża

W najbliższym czasie powinny zapaść decyzje w sprawie cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 - w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Przewoźnicy i eksperci nie tylko nie chcą podwyżki, ale oczekują nawet obniżenia stawek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Transport drogowy ma przewagę nad kolejowym?

Projekt podwyżki u prezesa UTK

- Na rekompensaty w budżecie ministerstwa mamy zapisane rocznie ok. 600 mln zł. W sytuacji spadków przewozów taka dotacja była przekazywana w wysokości odpowiadającej sytuacji w roku 2019 bezcovidowym. Z kolei pomoc w ramach refundacji deficytu pomiędzy tym, co przewoźnicy regionalni otrzymują od swojego organizatora plus koszty biletów - pod warunkiem, że organizator utrzymał swoje przedpandemiczne zaangażowanie w te przewozy - wyniosła łącznie ok. 1,5 mld zł. Ale niektórzy nawet w roku pandemicznym wykazywali zysk w ramach swojego bilansu. To znaczy, że były to naprawdę duże i dobrze ulokowane pieniądze - zauważył Andrzej Bittel.W przypadku przewoźników towarowych też, jak zaznaczył wiceminister, przekazano wsparcie w ramach bardziej ogólnych instrumentów, m.in. tarczy antykryzysowej.- Na pewno PKP Cargo ją otrzymało - skwitował.- Przykład? Do kierowcy tira, który przestawia pojazd na parkingu, nikt ręki po pieniądze nie wyciąga, a przewoźnik kolejowy płaci nawet za manewry - powiedział.Zauważył ponadto, że zdecydowana większość dróg w Polsce wciąż jest bezpłatna. Dlatego, żeby na rynku była większa równowaga, przewoźnicy towarów powinni częściej płacić za transportowanie ich drogami, skoro przewoźnicy kolejowi muszą to robić niemal na każdym kroku.W opinii prezesa podwyższenie stawek za korzystanie z infrastruktury kolejowej może jeszcze pogorszyć stan kolejowych przewozów towarowych w naszym kraju.Czytaj: Sieć płatnych dróg dla pojazdów ciężarowych zostanie rozszerzona - Bardzo niepokojące dane, wręcz dramatyczne, dotyczą udziału przewozu towarów koleją. Ten udział leci na łeb na szyję - powiedział Adrian Furgalski. - Mamy założenie, że do 2030 r. 30 proc. ładunków na dystansie 300 km przerzucimy albo na kolej, albo na rzeki. W rzekach, jak wiemy, wody mamy tyle, co kot napłakał, więc kolej była pewną nadzieją. Ale niestety, mimo pewnych wzrostów w roku 2021, ten udział w transporcie się nie poprawia. Spadliśmy z pracą przewozową poniżej 10 proc. To dużo poniżej średniej unijnej. Pod koniec 2021 r. PKP PLK wniosły do Urzędu Transportu Kolejowego o zatwierdzenie nowego cennika za korzystanie z infrastruktury kolejowej w rozkładzie jazdy pociągów, który ma obowiązywać w sezonie 2022/2023. A przedstawiony projekt zakłada podwyżkę, choć stosunkowo niewielką i nie wszędzie.- Od 4 lat, od rozkładu jazdy pociągów 2018/2019, PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie zmieniały cennika. W przedstawionym cenniku na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022/2023, w stosunku do obecnego, średnia stawka jednostkowa zależna od masy i kategorii linii kolejowych wzrasta o 3,2 proc. - poinformował Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Zaznaczył przy tym, że nie zmienia się część stawki zależna od trakcji i część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów dla pociągów towarowych o masie nie mniejszej niż 660 ton realizujących przewozy inne niż intermodalne.