Sto nowych elektryków dołącza do floty DHL Parcel

DHL Parcel zakupił 100 w pełni elektrycznych samochodów marki Ford E-Transit.

Dla globalnego lidera branży usług logistycznych to kolejny istotny krok w realizacji założeń strategii GoGreen.

W jej ramach do 2030 roku aż 50 proc. floty będą stanowiły ekopojazdy, spełniające wysokie kryteria bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Dalsza modernizacja floty wpłynie na bardziej zrównoważoną działalność, przyczyniając się do ochrony klimatu i mniejszego oddziaływania na środowisko.

DHL Parcel zakupił 100 samochodów w charakterystycznym żółtym kolorze, które uzupełnią zieloną infrastrukturę firmy posiadającej już m.in. własne stacje ładowania oraz instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym produkuje energię słoneczną na swoje potrzeby. Pozyskiwany w ten sposób prąd zasila nie tylko budynki czy sortery, ale także kurierskie samochody elektryczne.

Według Europejskiej Agencji Środowiska ok. 1/4 całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej w 2019 r. pochodziła z sektora transportu, z czego aż 71,7 proc. z transportu drogowego. Na świecie z roku na rok zwiększa się liczba produkowanych samochodów, dlatego ograniczenie emisyjności w transporcie staje się obecnie jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych.

Jednym ze strategicznych punktów działań na rzecz ochrony środowiska jest elektryfikacja floty

- Jednym ze strategicznych punktów naszych działań na rzecz ochrony środowiska jest elektryfikacja floty. Tylko do końca 2023 roku DHL Parcel będzie miał w swojej flocie blisko 500 ekopojazdów - komentuje Arkadiusz Stasiak, wiceprezes ds. operacyjnych w DHL Parcel.

- Prowadzone przez nas testy wskazują, że samochody elektryczne świetnie sprawdzają się w codziennej pracy kurierów. Poza mniejszym oddziaływaniem na środowisko nasi pracownicy cenią sobie komfort jazdy, ciszę w kabinie kierowcy, możliwość bezpłatnego zatrzymywania się w strefach płatnego parkowania czy poruszanie się po centrach miast na co dzień zamkniętych dla samochodów spalinowych. Współpraca z zaufanym partnerem, takim jak Ford to kolejny krok do realizacji naszego oficjalnie zdeklarowanego calu jakim jest osiągnięcie neutralności CO2 - dodaje Stasiak.

Dekarbonizowanie floty przy jednoczesnym zwiększaniu jej wydajności

Elektryczny Ford E-Transit umożliwia dekarbonizowanie floty przy jednoczesnym zwiększaniu jej wydajności. Jedno ładowanie wystarczy do przejechania około 309 km. Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele czy przednie i tylne czujniki parkowania.

Wiodące w swoim segmencie bazowe wyposażenie to także system SYNC4 z bezprzewodowymi aktualizacjami over-the-air z 12-calowym dotykowym ekranem czy bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay. Wśród dostępnych w standardzie systemów bezpieczeństwa znajdują się m.in. Collision Mitigation System (system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami) czy Driver Alert (system monitorowania koncentracji kierowcy).

Samochód ma do 15,1 m3 pojemności przestrzeni ładunkowej, a dzięki przeprojektowanemu, tylnemu wielowahaczowemu zawieszeniu może przewozić do 1630 kg ładunku. Transakcję obsługuje dealer Bemo Motors w Poznaniu, a finansującym jest Arval Service Lease Polska.