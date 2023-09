Straciliśmy wielką szansę na ukraińskiej granicy. Wyprzedziła nas Rumunia

To Rumunia a nie Polska wypada lepiej jako partner transportowy Ukrainy. W naszym kraju dużo mówiono, mało robiono. Zabrakło woli politycznej - mówi Marcin Witczak, szef Laude Smart Intermodal. Proponuje też, jak wyjść z trudnej sytuacji.

Spółka Laude Smart Intermodal zajmuje się transportem kolejowym w Polsce i w Ukrainie. U naszych wschodnich sąsiadów należy do niej 70 proc. rynku przewozów kontenerowych.

Nadzieja na poprawę sytuacji pojawiła się wraz z powołaniem pełnomocnika ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, którym została Jadwiga Emilewicz. - Teraz chodzi o to, by pani minister dostała wolną rękę w podejmowaniu skutecznych działań - zauważa Marcin Witczak.

Jego zdaniem, trzeba pozwolić Ukraińcom wejść kapitało w przedsięwzięcia infrastrukturalne w Polsce. Będziemy mieć wtedy pewność, że zostaną w nas ze swoimi towarami, nie pozostawią zbudowanej tu infrastruktury transportowej czy przeładunkowej, gdy porty czarnomorskie będą mogły już normalnie pracować.



Jak nasz kraj wywiązuje się z roli mostu łączącego logistycznie Ukrainę ze światem? Co o tym sądzi osoba, która prowadzi interesy z Ukraińcami, a jej firma zajmuje się transportem kolejowym po obu stronach granicy?

- Moim zdaniem straciliśmy wielką szansę. Większość moich kontrahentów - a są to największe grupy przemysłowe na Ukrainie - jest bardzo zawiedziona brakiem konkretnych rozwiązań udrażniających tranzyt towarów przez Polskę. Rumunia wykonała ogromną pracę i jest przed nami o kilka długości. Być może nie wszystko na tym rynku działa bez zarzutu, warunki transportowe są raczej średnie, jednak widać bardzo duży postęp w kwestii przygotowania do transportu ładunków z i do Ukrainy. W Polsce, poza tym, że dużo się mówiło, zrobiono niewiele.

Wystarczy spojrzeć na obsadę przejść granicznych. W dużej mierze jest na tym samym poziomie, co przed wojną. To bardzo wymowne. Zaraz po jej wybuchu pojawiło się kilka pomysłów, ale później utknęły w biurokratycznych ustaleniach. Potrzebna była - moim zdaniem - specustawa, bo wymaganych przez okoliczności działań nie można było przeprowadzić bez odwoływania się do nadzwyczajnych rozwiązań.

Dzisiaj mamy sytuację, w której Ukraińcy nie wierzą ani w polskie przejścia graniczne, ani w polskie porty. Mówił o tym na waszych łamach Dmytro Nikołajenko, dyrektor handlowy Metinvest. Ukraińscy przedsiębiorcy jadą przez Polskę, gdy nie mają lepszego rozwiązania, ale wolą kierować swoje towary do Rumunii. To dla nas żaden sukces.

Polska dużo straciła w oczach ukraińskiego biznesu, utrudniając np. przewóz ukraińskich płodów rolnych, przede wszystkim zboża, a przecież 90 proc. tego, co wjeżdżało do naszego kraju z Ukrainy, opuszczało go.

Administracja państwowa nadal twierdzi, że chciałaby ułatwić relacje logistyczne Polska-Ukraina, jednak moim zdaniem nie ma woli politycznej, żeby potraktować to poważnie. Nadal brakuje szerokiego mostu łączącego Polskę z Ukrainą. Ukraińscy kontrahenci mówią: zastaliśmy tu wiele problemów: biurokratyczne, celne i całkowity marazm, jeśli chodzi o plany inwestycji rozwojowych na przejściach granicznych.

Szansa na nowy obraz relacji gospodarczych Polski i Ukrainy

Wynika z tego, że w ciągu ponad 18 miesięcy od wybuchu wojny infrastruktura graniczna się nie poprawiła, a już wcześniej pozostawiała wiele do życzenia.

- Nie widzę jakiejś znacznej poprawy. Do tego uwidoczniło się dużo niezrozumienia między kolejami ukraińskimi a kolejami polskimi. W tym sporze obie strony próbują udowadniać swoje racje, zamiast szukać rozwiązań. Spory powinno się jednak szybko rozstrzygać, a nie niepotrzebnie przeciągać.

PKP PLK realizują wiele inwestycji w całej Polsce, żeby udrożnić przewozy i to jest pozytywny aspekt. Jednak większość są to działania długoterminowe, oczywiście potrzebne, ale wymagające czasu i przygotowania do wdrożenia. Dzisiaj są dodatkowo potrzebne rozwiązania prostsze, nakierowane typowo na udrożnienie korytarza Ukraina - porty i Ukraina - UE. To powinny być działania szybkie, realizowane bez zbędnej biurokracji.

Tymczasem Rumuni konsekwentnie robią wszystko, żeby połączyć Ukrainę szlakiem transportowym z portem w Konstancy. Dodatkowo do portów na Dunaju mogą przyjmować statki o nośności 5000 ton. Ukraińcy wolą się męczyć tam w korkach, być narażonym na rosyjski ostrzał niż wybrać przejazd przez Polskę. Jesteśmy dla nich krajem drugiego wyboru.

Z jakiego powodu?

- Pokazaliśmy się jako partner nieprzewidywalny, który nie ma jednoznacznej strategii. Z takimi partnerami nie chce się pracować. Weźmy na przykład transport płodów rolnych, o którym już wspomniałem. Z dnia na dzień został on zatrzymany, a pociągi stanęły na torach. Kto ma teraz za to zapłacić. To była siła wyższa czy nie?

Jest szansa, że obraz relacji gospodarczych Polski i Ukrainy zostanie uporządkowany w związku z powołaniem Jadwigi Emilewicz na wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Stworzenie tego stanowiska to m.in. realizacja postulatów biznesu.

- To zauważalny postęp, działania pani minister są dostrzegane i teraz tylko wszyscy mamy nadzieję, że otrzymają odpowiednie wsparcie na każdym możliwym szczeblu i w każdym obszarze, który tego wymaga. Szczególnie liczę na współpracę pani minister z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Tylko wtedy możliwe jest realne i tak bardzo oczekiwane usprawnienie współpracy pomiędzy polskim i ukraińskim biznesem. Każdy dzień przynosi kolejne informację o "piasku, który zasypuje tryby dotychczasowej polsko-ukraińskiej współpracy", dziś, jak chyba nigdy wcześniej, potrzebujemy, żeby pani minister dostała wolną rękę w podejmowaniu skutecznych działań. Ważna jest perspektywa, a nie krótkowzroczny koniunkturalizm.

Potrzebne strategia i wpuszczenie do Polski ukraińskiego kapitału

Jeśli ta wola polityczna, o której wspomniał pan wcześniej, pojawi się, co trzeba będzie zrobić w pierwszej kolejności? Podjąć decyzję o przeprowadzeniu pilnych inwestycji w infrastrukturze?

- Najważniejsze jest stworzenie, i to szybko, wspólnej strategii rozwoju. Już powinny funkcjonować nowe, nieprojektowane przed wojną, programy rządowe ukierunkowane na wsparcie tranzytu towarów z Ukrainy i ich eksport przez polskie porty.

Inwestycje w infrastrukturze wymagają szerszych analiz i ufam, że teraz, pod egidą pani minister, zostaną one przeprowadzone. Jako osoba z branży mogę dodać, że szybciej buduje się terminale przeładunkowe, niż zmienia się szerokość torów w kraju. To a propos głosów o przechodzeniu Ukrainy na tory o szerokości europejskiej 1435 mm. Nie ma co mówić o udrożnieniu jednego czy drugiego przejścia, bo dziś na przykład nie ma już problemu z przejazdem na drugą stronę granicy, niestety, ze względu na słabnącą koniunkturę, ale to nie znaczy, że te przejścia są wystarczające. Największym problemem dzisiaj jest przepustowość sieci transportowej wewnątrz kraju.

Plan inwestycyjny powinien być opracowany szybko, nie taki, który przygotowuje się pięć lat. I jest to możliwe do zrealizowania w konsultacji z firmami-praktykami, które albo same świadczą usługi przewozowe, albo dysponują wolumenem do przewiezienia.

Moim zdaniem trzeba pozwolić Ukraińcom wejść kapitałowo w przedsięwzięcia infrastrukturalne w Polsce. Może w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, chociaż na Ukrainie źle się kojarzy robienie interesów z państwem, albo w formie spółek joint venture. Będziemy mieć wtedy pewność, że zostaną w naszym kraju ze swoimi towarami, nie pozostawią zbudowanej tu infrastruktury transportowej czy przeładunkowej, gdy porty czarnomorskie będą mogły już normalnie pracować. To proste, jeśli ktoś inwestuje w aktywa, chce, żeby one pracowały, a nie stawały się bezużyteczne.

Niestety, przespaliśmy moment, w którym należało wspólnie zainwestować pieniądze. Wiem, że ze strony ukraińskiej taka gotowość była, ale rozbijała się o biurokratyczne przeszkody. Nie jest jeszcze za późno, choć jesteśmy w pozycji dużo gorszej niż Rumuni.

Mimo wojny, nie było ani jednego dnia, żeby tabor Laude nie pracował na Ukrainie

Spółka Laude przeniosła w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy do Ukrainy całość rozproszonych w Rosji i krajach Azji Środkowej aktywów o wartości 100 mln euro. Relokacja objęła między innymi 510 specjalistycznych platform kolejowych i kilka tysięcy kontenerów. Jak dziś wyglądają wasze interesy w tym kraju?

- 90 proc. spółek, które działało na Ukrainie, prowadziło też interesy w Rosji. W momencie wybuchu wojny mieliśmy aktywny biznes w obu tych krajach. Proces wyjścia z Rosji nie mógł się odbyć w sposób nagły i szybki. Prawo nie przewiduje porzucania udziałów, a rosyjski ustawodawca utrudniał wyjście polskich spółek z tego kraju w sposób uregulowany, bez zostawiania na pastwę losu aktywów.

W ciągu 1,5 roku przenieśliśmy praktycznie cały biznes z Rosji na Ukrainę, wspomagając naszymi aktywami ukraińską gospodarkę. Mamy na Ukrainie około 70-proc. udział w rynku przewozów kontenerowych. Na razie nasze aktywa są nieubezpieczone, ale wiemy, że już wkrótce się to zmieni, bo polski rząd pracuje nad rozwiązaniem, które zostanie zaoferowane polskim firmom działającym na Ukrainie. Inna rzecz, że powinno zostać to zrobione dużo wcześniej. Potrzebna jest też pomoc firmom wychodzącym z Rosji, aby konkurencja nie wykorzystała faktu ich wcześniejszej obecności w tym kraju do walki rynkowej. Ważne jest również, żeby Ukraina dostosowała swoje prawo do prawodawstwa unijnego i żeby ukraińskie sądy wydawały wyroki na prawie europejskim. To by znacznie ułatwiło takim firmom jak nasza, pochodząca z kraju unijnego, działanie na Ukrainie.

Po wybuchu wojny przez moment wstrzymaliśmy ruch części naszych wagonów, część straciliśmy np. w Mariupolu, ale nie było ani jednego dnia, żeby nasz tabor nie pracował na Ukrainie. Mam nadzieję, że Ukraińcy to doceniają. Planujemy dalej inwestować w rozwój połączeń między Ukrainą, Polską i Europą Zachodnią. Chcemy zaoferować polskim i ukraińskim eksporterom możliwość załadunku towarów praktycznie każdego dnia z opcją wysyłki do Polski czy innych krajów w Unii Europejskiej.

Patrzymy na Ukrainę długoterminowo. Być może nie stanie się szybko członkiem Unii Europejskiej, ale weszła na drogę, która do tego wiedzie. Byłem o tym przekonany już wcześniej i to zadecydowało m.in. o ulokowaniu tu interesów spółki Laude czy budowie terminala przeładunkowego w Zamościu. Prowadzę też spółkę ATS, która jest jednym z największych importerów stali z Ukrainy. Pokazaliśmy Ukraińcom, że jesteśmy bardzo przewidywalnym partnerem, także w czasie wojny. Radzimy sobie, jesteśmy i chcemy być nadal firmą pierwszego wyboru, jeśli chodzi o transport ładunków z i do Ukrainy.

A jak on wygląda dziś?

- W sierpniu nasz terminal w Zamościu odnotował rekordowe obroty i to mimo dekoniunktury, o której mówiłem wcześniej. Na Ukrainę wozimy nawozy sztuczne czy produkty budowlane, a stamtąd głównie zboża oraz wyroby hutnicze w tranzycie.

Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan, że 90 proc. zboża, które wjeżdżało do Polski z Ukrainy, jechało dalej. Skąd w naszym kraju przekonanie, że zbożowa brama z Ukrainy do Polski została szeroko otwarta?

- System, w jakim tranzytowano ukraińskie ziarno, pozwalał na łatwe zmanipulowanie informacji. A ja przecież wiem, jako największy polski kolejowy przewoźnik ukraińskiego zboża, ile woziłem go tranzytem, a ile do kraju.

Problem wziął się stąd, że cena zboża spadła i trzeba było znaleźć winnego tej sytuacji. Mam porównanie z rynkiem stali. Tam spadki cen są dużo głębsze niż w przypadku produktów rolnych, ale nie ma tak dużego lobby jak lobby rolnicze. Nie było problemu zatrzymania ukraińskiego zboża w Polsce, był problem niskich cen światowych, na co Polska nie ma żadnego wpływu. Bardzo się obawiam, żeby w czasie kampanii wyborczej Ukrainy nie obarczano winą za problemy, za które nie odpowiada.

Kilka dni temu ktoś bardzo mądrze zauważył, że podczas gdy polski rolnik wypatruje z nieba deszczu, po stronie ukraińskiej - kiedy nadlecą kolejne rakiety i bomby. To powinniśmy mieć zawsze przed oczami. Zapewniam - bo byłem od chwili wybuchu wojny na Ukrainie nie raz - że świadomość bombardowań i możliwości, że śmierć może nadejść dosłownie w każdej minucie - zmienia perspektywę myślenia.

