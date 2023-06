Strajk kontrolerów ruchu lotniczego na lotnisku Paris-Beauvais, utrudnienia dla pasażerów

Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego we Francji podała, że fiaskiem zakończyły się negocjacje z kontrolerami ruchu lotniczego na Lotnisku Paris-Beauvais w sprawie strajku. Oznacza to, że od jutra od godzin rannych do piątku do godziny 6 rano zostanie odwołanych połowa lotów.

Jak poinformowała w komunikacie prasowym Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego we Francji fiaskiem zakończyły się rozmowy ostatniej szansy z kontrolerami ruchu lotniczego należącymi do komunistycznego związku zawodowego CGT. Oznacza to, że 29 czerwca od wczesnych godzin rannych rozpocznie się strajk części kontrolerów, który potrwa do 30 czerwca do godziny 6 rano.

W związku z zaistniałą sytuacją linie lotnicze zostały zobowiązane do ograniczenia o połowę ilości planowanych połączeń rejsowych na lotnisko Paris-Beauvais. Możliwe są także opóźnienia w odprawianiu samolotów.

Przyczyną akcji protestacyjnej jest rozpoczęcie przez francuski Senat procedowania ustawy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu lotniczego w trakcie trwania akcji protestacyjnych na lotniskach. Założenia nowych przepisów mówią o możliwości zmuszenia do wykonywania obowiązków służbowych ze względu na bezpieczeństwo kraju. Związkowcy traktują te zapisy jako zamach na prawo do organizowania strajków. Nie godzą się także na zbyt słabe dodatkowe świadczenia socjalne, jakie otrzymują w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

W przypadku połączeń z polską ważne jest to, że jedynie linie lotnicze Ryanair korzystają z tego lotniska. Jutro problemy mogą mieć osoby, które wykupiły bilety na loty z Gdańska i z Wrocławia do Paris-Beauvais. Z innych lotnisk w tym dniu nie ma zaplanowanych rejsów.

