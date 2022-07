Strajk pilotów kosztował linie lotnicze SAS 145 mln dolarów

Zarząd skandynawskich linii lotniczych SAS ogłosił podpisanie porozumienia płacowego ze związkami pilotów. Pozwoliło to 19 lipca zakończyć strajk, który trwał 15 dni i spowodował odwołanie ponad 3700 lotów, które dotknęły 380 tysięcy pasażerów. Dodatkowo kosztowało to przewoźnika łącznie 145 milionów dolarów ze względu na konieczność wypłaty odszkodowań i utraconych wpływów z biletów.

Sytuacja finansowa skandynawskich linii lotniczych SAS jest bardzo trudna. Konieczne jest szybkie dofinansowanie ze strony dotychczasowych akcjonariuszy w tym rządów Szwecji i Danii. Jednym z warunków zawieszających rozmowy o podwyższeniu kapitału w spółce były trwające od początku roku akcje protestacyjne personelu pokładowego, a zwłaszcza pilotów.

Czytaj także: Strajkują pilocie SAS, chaos na europejskim niebie pogłębia się

Organizacje związkowe reprezentujące pilotów domagały się podwyżek płac waloryzowanych o wskaźnik inflacji, podpisania nowych długoterminowych umów zbiorowych, a także ponownego przyjęcie do pracy 450 pilotów zwolnionych w okresie trwania pandemii. Tymczasem kierownictwo linii chciało podpisywać angaże z nowymi pracownikami na mniej korzystnych warunkach i w efekcie oszczędzać na funduszu płac.

Czytaj także: Ponad ćwierć miliona pasażerów dotkniętych strajkiem pilotów SAS

Te rozbieżności doprowadziły do ogłoszenia strajku w całej spółce. Protest trwał 15 dni i doprowadził do konieczności odwołania 3700 lotów co dotknęło 380 tysięcy pasażerów. Dla SAS-a był to szacunkowy koszt 145 milionów dolarów z tytułu braku wpływu za bilety, wypłaty odszkodowań i poniesienia stałych opłat lotniskowych.

Parafowane dziś porozumienie z przedstawicielami czterech central związkowych reprezentujących pilotów kończy spór zbiorowy. Główne zapisy dotyczą podwyżki płac, podpisania z każdym 5,5-letniej umowy oraz zobowiązania, że w miarę rozwoju operacji lotniczych do 2024 roku będą przyjmowani do pracy zwolnieni wcześniej piloci. Pracownicy pokładowi zobowiązali się do dłuższej pracy i większej elastyczności w okresie sezonu letniego. Oznacza to zgodę na korzystanie z urlopów dopiero od połowy września.

Umowa, obok zgód korporacyjnych, wymaga zatwierdzenia przez Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych, bowiem w drugim dniu strajku pilotów SAS wystąpił z wnioskiem o ochronę przed upadłością na podstawie amerykańskich przepisów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl