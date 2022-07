Strajkują piloci SAS, chaos na europejskim niebie pogłębia się

Skandynawskie linie lotnicze SAS ogłosiły dziś anulowanie 200 lotów ze względu na rozpoczęcie strajku przez część pilotów. W trakcie najbliższych dni można się spodziewać, że odwołanych będzie połowa zaplanowanych lotów. Wznowienie rozmów pomiędzy reprezentantami związku zawodowego pilotów i przedstawicielami spółki zaplanowano na początek przyszłego tygodnia.

Negocjacje prowadzone od kilku dni pomiędzy zarządem Skandynawskich Linii Lotniczych SAS a pilotami dotyczące nowego układu zbiorowego załamały się w poniedziałek. Nie udało się wspólnie wyznaczyć nowego terminu rozmów. W konsekwencji doprowadziło to do zrealizowania się scenariusza, przed którym ostrzegali związkowcy. Od dziś znakomita część pilotów rozpoczęła akcję protestacyjną.

Dziś odwołano 200 rozkładowych lotów, co oznacza, że zaledwie co czwarty samolot odleciał zgodnie z rozkładem. Na kolejne dni, w tym także w trakcie najbliższego weekendu, anulowano około połowy lotów. Tysiące pasażerów koczują na lotniskach i praktycznie nie mają żadnych szans na zmianę rezerwacji. Pogłębia to tylko trwający od kilku dni chaos na europejskim niebie wywołany strajkami i brakiem personelu pokładowego, ale także niedoborem pracowników na lotniskach do obsługi pasażerów i bagażu.

W miniony wtorek SAS złożył w amerykańskim sądzie wniosek o ochronę przed upadłością i żądaniami finansowymi wierzycieli. Postępowanie w tej sprawie potrwa od 9 do 12 miesięcy i odsuwa w czasie ewentualne bankructwo linii lotniczych.

- Zawiadomienie o strajku związku pilotów SAS zaczęło wpływać na nasze rezerwacje. Pasażerowie dostrzegają problemy - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor naczelny Anko van der Werff.

Dziennie strajk i związane z tym anulacje lotów kosztują spółkę od 10-13 milionów dolarów.

Strajkujący piloci przekazali, że są gotowi rozważyć cięcia płacowe, ale stanowczo nie godzą się na przyjęcia do pracy nowych pilotów za pośrednictwem spółek zależnych na warunkach odbiegających od zasad korporacyjnych.

