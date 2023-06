Superszybkie lokomotywy będą jeździły po polskich torach

Francuski koncern Alstom działający w branży transportu kolejowego podpisał kontrakt na dostawę 50 wielosystemowych lokomotyw nowej generacji z francuskim funduszem inwestycyjnym RIVE Private Investment oraz niemieckim leasingodawcą Northrail.

Alstom poinformował w komunikacie, że zawarł trójstronne porozumienie na dostawę 50 wielosystemowych lokomotyw nowej generacji typu Traxx Universal wraz z ich pełną obsługą techniczną i serwisem przez okres do 16 lat od chwili dostarczenia pierwszej lokomotywy.

Stronami umowy jest francuski fundusz inwestycyjny RIVE Private Investment, który sfinansuje zakup, a następnie sprzęt zostanie oddany w zarządzanie niemieckiego leasingodawcy - spółce Northrail, które specjalizuje się w tego typu projektach.

Pierwsza, podstawowa wersja zamówienia obejmuje wyprodukowanie 15 lokomotyw, a wartość kontraktu wyceniona została na 370 milionów euro. Produkcja rozpocznie się na początku 2025 roku w zakładach należących do grupy Alstom, w Kassel w Niemczech.

Lokomotywy otrzymają homologację pozwalającą do poruszania się z prędkością do 160 kilometrów. Będą wykorzystywane do przewozu wagonów pasażerskich i towarowych w ramach europejskiego korytarza kolejowego. Korytarz zaczynać się będzie we Francji, a następnie przez Luksemburg, Belgię, Niemcy, by dotrzeć do Austrii i Polski.

Dzięki sieci magazynów, którymi Alstom dysponuje we wszystkich tych krajach, uruchomione będą mobilne zespoły serwisowe dokonujące bieżących napraw i przeglądów technicznych. To znacznie ograniczy koszty obsługi.

Alstom obecny jest w Polsce od 25 lat i zajmuje się produkcją związaną z kolejnictwem, ale także wagonami specjalnymi dla metra czy tramwajami. W naszym kraju działa obecnie 9 spółek w tym: Konstal w Chorzowie, ZWUS w Katowicach czy Pafawag we Wrocławiu. Łącznie w naszym kraju zatrudnionych jest około 4 tysięcy pracowników.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl