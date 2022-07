Susza paraliżuje żeglugę śródlądową Niemiec

Poziom wody na Renie w Niemczech ponownie zmalał na skutek upalnej pogody, a statki nadal nie są w stanie płynąć w pełni załadowane, poinformowały władze niemieckiej Agencji Żeglugi Śródlądowej (WSA).

Płytka woda kolejny tydzień utrudnia żeglugę na tej kluczowej dla transportu towarów rzece w Niemczech, co grozi zakłóceniami w łańcuchach dostaw i destabilizacją produkcji przemysłowej i handlu. Ponadto może również wpływać na ograniczanie produkcji elektrowni, które używają wodę rzeczną do chłodzenia.

Niestety, po niewielkim wzroście w piątek 22 lipca poziomu wody w wąskim punkcie Kaub koło Koblencji (do 80 cm), w poniedziałek ponownie spadł do nieco ponad 70 cm, informuje agencja Reuters. Normalny poziom wody wynosi tam ok. 200 cm.

Natomiast CNBC cytuje wypowiedź Salomona Fiedlera, ekonomisty z Berenberg Bank, że poziom wody w Renie spadł tego lata znacznie poniżej średniej wieloletniej, co poważnie grozi tym, że niemiecka gospodarka odczuwająca skutki pandemii i wojny na Ukrainie, może „osiąść na mieliźnie".

Podobny problem wystąpił w 2018 r. po tym, jak susza i fala upałów doprowadziły do niezwykle niskiego poziomu wody na Renie. W niektórych miejscowościach wynosił on zaledwie 30 cm, co czynił rzekę nieżeglowną dla nawet małych barek towarowych.

Patrz też: Wysychający Ren zagrożeniem dla całej niemieckiej gospodarki

Barki są załadowane jedynie w 1/4

Ren jest ważnym szlakiem żeglugowym dla towarów, w tym: zbóż, chemikaliów, minerałów, węgla i produktów naftowych. Są one wysyłane barkami do przemysłowych serc południowych i zachodnich Niemiec.

Podczas żeglugi w warunkach niskich stanów wód władze nie zakazują wstrzymania transportu towarowego. To właściciele statków decydują, czy mogą bezpiecznie działać. Ceną kontynuowania żeglugi jest jednak z jednej strony niewykorzystanie zdolności przewozu (barki ładowane są przeważnie do ¼ nośności), a z drugiej - rozdzielanie ładunków przez ich nadawców na większą liczbę statków, co z kolei podraża koszty frachtu. Przykład 2018 r. wskazywał, że w warunkach ograniczonych możliwości przesuwania ładunków na kolej lub ciężarówki, niektórzy producenci zawieszali działalność.

Według danych Instytutu Ekonomicznego w Kilonii w miesiącu, w którym poziom wody na Renie spada poniżej progu 78 cm, każdego dnia niemiecka produkcja przemysłowa jest o około 1 proc. niższa niż w miesiącu z dobrymi warunkami żeglugi śródlądowej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl