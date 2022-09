Światowe media opisują otwarcie kanału na Mierzei Wiślanej

Światowe media opisują sobotnie otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną. Artykuły o tym wydarzeniu ukazały się m.in. w "Washington Post", "Le Figaro" czy "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną demonstruje uniezależnienie Polski od Rosji.

Statki płynące z Bałtyku do Zalewy Wiślanego nie będą musiały prosić władz rosyjskich o zezwolenie na przejście przez Cieśninę Piławską.

"Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem" - mówił podczas otwarcia Jarosław Kaczyński.

"Wydarzenie zostało zaplanowane, by zaznaczyć 83. rocznicę sowieckiej inwazji Polski podczas II wojny światowej i by symbolicznie zademonstrować koniec wpływu Rosji na gospodarkę i rozwój regionu, który graniczy z rosyjską eksklawą Kaliningradu" - zaznaczono w depeszy, którą umieszczono również na stronach indyjskich dzienników "The Hindu" i "Hindustan Times" czy w wielu regionalnych mediach amerykańskich, takich jak portale dzienników "Star Tribune", "The Buffalo News" czy lokalne stacje telewizji Fox i CBS.

J. Kaczyński: Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem

"Chodziło o to, by ta droga symbolicznie była otwarta, by nie trzeba było pytać o zgodę kraju, który nie jest nam przyjazny" - agencja AFP cytuje w swojej depeszy wypowiedziane na ceremonii otwarcia kanału słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Artykuł AFP ukazał się m.in. na portalach największych francuskich dzienników: "Le Figaro" i "Les Echos" czy stacji TF1, ale również w mediach kanadyjskich, belgijskich czy nadającej z Dubaju telewizji Al-Arabijja.

Agencja Bloomberga w swojej informacji zwraca z kolei uwagę na wygłoszone podczas otwarcia przemówienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Dzisiaj, po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem", ponieważ "nikt nie jest w stanie nas zatrzymać w tego rodzaju inicjatywach i potrafimy skończyć to, co rozpoczęliśmy" - cytuje Kaczyńskiego.

Niemcy komentują: Polska wykopała sobie wolność i niezależność od Rosji

Budując kanał Polska wykopała sobie wolność i niezależność od Rosji - komentuje w niedzielę niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Gazeta przypomina, że o budowie kanału myślał już w XVI wieku polski król Stefan Batory, a później król Prus Fryderyk Wielki. Do sprawy powrócił "znacznie później, w 2006 r., ówczesny szef rządu Jarosław Kaczyński" - zaznacza "FAZ".

Przez wieki Elbląg był ważnym portem Morza Bałtyckiego, ale w 1945 roku, kiedy granice zostały zmienione po II wojnie światowej, miał pecha. Zalew Wiślany, łączący Elbląg z otwartym morzem, został podzielony między Polskę i Związek Radziecki, i przebiegała przez niego silnie strzeżona granica - przypomina z kolei niemiecka regionalna rozgłośnia publiczna MDR. Podkreśla, że w wyniku tych zdarzeń "polski port w Elblągu stracił znaczenie", co zmieni się teraz, gdy Elbląg zyska połączenie z Bałtykiem z pominięciem Rosji. MDR zaznacza, że otwarcie kanału powinno się też przyczynić do rozwoju turystycznego mniejszych portów Zalewu i ściągnąć do nich żeglarzy z Niemiec i Skandynawii.

Data otwarcia kanału symboliczna; uniezależnienie się od Rosji w wyjątkowym dniu

Rząd PiS "wybrał symboliczną datę na dzisiejszą inaugurację: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski Wschodniej podczas II wojny światowej, wkrótce po inwazji niemieckiej na zachodzie 1 września. Wojna na Ukrainie nadaje projektowi, który rozpoczął się w 2018 roku, nowe znaczenie polityczne" - pisał z kolei w sobotę portal publicznej niemieckiej rozgłośni Deutschlandfunk.

Na symbolikę daty otwarcia kanału zwraca również uwagę artykuł w holenderskim dzienniku "De Telegraaf". "17 września 1939 roku Związek Radziecki napadł na Polskę, dzieląc ten kraj z nazistowskimi Niemcami, które zaatakowały z zachodu dwa i pół tygodnia wcześniej" - przypomina ta największa niderlandzka gazeta. Zaznacza, że nowy kanał uniemożliwi już wykorzystywanie przez Rosję własnego przejścia przez Mierzeję Wiślaną do wywierania presji na Polskę, co działo się np. w latach 2006-2010, gdy Rosja zakazała wszelkiego ruchu żeglugowego na Zalewie Wiślanym.

Polska otworzyła w sobotę nowy kanał, dzięki czemu statki płynące z Bałtyku do Zalewy Wiślanego nie będą musiały prosić władz rosyjskich o zezwolenie na przejście przez Cieśninę Piławską - podkreśla w swojej informacji amerykańska agencja UPI.

Otwarcie przekopu mimo deszczowej pogody przyciągnęło setki osób z polskimi flagami - relacjonuje z kolei turecka agencja Anatolia. Zwraca uwagę na przemówienie prezydenta Dudy, który mówił o tym, że wynoszące 2 mld zł koszty tej inwestycji będą się zwracały dzięki wzrostowi wartości okolicznych ziem oraz rozwojowi - poprzez handel, biznes i turystykę - położonych nad Zalewem miast i portów.

Utworzona dzięki kanałowi droga wodna jest na razie dostępna tylko dla małych łodzi, ale po jej ukończeniu do portu w Elblągu będą mogły zawijać jednostki o długości do 100 i szerokości do 20 m - pisze z kolei portugalska agencja Lunsa w artykule cytowanym przez wiele mediów, m.in. dziennik "Diario de Noticias" czy portalu Observador.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl