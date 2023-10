Świetny kwartał amerykańskiego giganta lotniczego

W trzecim kwartale 2023 roku Delta Air Lines, czołowa linia lotnicza w Stanach Zjednoczonych, znacząco zwiększyła dochód netto i przychody. Wyniki przekroczyły oczekiwania rynkowe.

Dochód netto przewoźnika w okresie od lipca do września wzrósł do 1,11 miliarda dolarów, czyli 1,72 dolara na akcję, z 695 milionów dolarów, czyli 1,08 dolara na akcję w tym samym okresie roku ubiegłego.

Skorygowane zyski wzrosły do ​​2,03 dol. z 1,51 dol. na akcję, przy oczekiwaniach analityków na poziomie 1,95 dol. na akcję.

Tymczasem przychody Delta Air wzrosły o 10,8 proc. rok do roku, do 15,49 miliardów dolarów, a skorygowane przychody wzrosły o 13 proc. do 14,55 mld dol.

Przychody dywizji krajowej wzrosły o 6 proc., natomiast dywizji międzynarodowej o 35 proc. Wykorzystanie miejsc wzrosło z 87 do 88 proc.

Od początku 2023 roku kapitalizacja Delta Air wzrosła o 9,5 proc., do 23 miliardów dolarów, podczas gdy indeks S&P 500 wzrósł w tym okresie o 14 proc.