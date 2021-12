Świętokrzyskie: Po dwunastu latach wznowiono kolejowe połączenia pasażerskie z Końskich

Po dwunastu latach przerwy pociągi pasażerskie ponownie odjeżdżają ze stacji w Końskich. "Powrót kolei jest przyjmowany z dużą satysfakcją" – powiedział PAP burmistrz Końskich.

Dzięki rewitalizacji linii kolejowej numer 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Tomaszów Mazowiecki na nowo możliwa jest bezpośrednia podróż koleją między województwami świętokrzyskim i łódzkim.

W niedzielę o godzinie 4.44, po dwunastu latach przerwy z Końskich odjechał pierwszy pociąg pasażerski relacji Końskie-Łódź Chojny.

Przywrócenie połączeń kolejowych z Końskich zapowiadał wiosną zeszłego roku prezydent Andrzej Duda. Na peronie nieczynnej stacji w Końskich podpisał wówczas nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, tzw. Kolej Plus.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe PKP PLK, na prace remontowe linii kolejowej 25 przeznaczono ponad 28 mln zł ze środków budżetowych. Podróżni skorzystają z wyremontowanych peronów na stacjach i przystankach: Skarżysko Milica, Bliżyn, Stąporków, Końskie i Opoczno.

"Przygotowane zostały bezpieczne dojścia w poziomie szyn, dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Perony są oświetlone oraz wyposażone w wiaty i ławki. Zapewnione jest czytelne oznakowanie oraz tablice informacyjne z rozkładami jazdy. Dla rowerzystów ustawiono stojaki na rowery" - poinformowano.

Z przywrócenia połączenia kolejowego zadowolony jest burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Samorządowiec w rozmowie z PAP zaznaczył, że brak ruchu pasażerskiego "był dla mieszkańców Końskich jednym z powodów dyskomfortu i poczucia wykluczenia".

"Fakt, że od 2009 roku kolej osobowa zniknęła z naszego życia, był w mniemaniu znacznej części mieszkańców dowodem na to, że Polska prowincja, że my, jesteśmy w drugiej kategorii, jeśli chodzi o zainteresowanie administracji państwowej i kolejowej. Z tego powodu powrót kolei jest przyjmowany z dużą satysfakcją" - powiedział PAP burmistrz Obratański.

Zaznaczył, że "nie brakuje obaw", czy po takim czasie nieobecności kolei pasażerowie zdecydują się na ponowne korzystanie z kolei.

"Myślę, że jakiś czas potrwa to, że powrót pociągów zostanie nagrodzony większym zainteresowaniem ze strony pasażerów. Spodziewam się raczej sytuacji podobnej do tej, gdy po latach przerwy wznawialiśmy w Końskich komunikację autobusową. Pierwsze miesiące funkcjonowania, potwierdzały obawy, że może być słabe zainteresowanie, że ludzie przystosowali się do braku komunikacji publicznej" - powiedział.

"Przewozy pasażerskie początkowo trafiły na sporą pustkę na przystankach, ale było to również związane z okresem epidemii. Jednak z podsumowania za ostatnie dziesięć miesięcy wynika, że łącznie autobusami w Końskich jeździło około 150 tys. osób. Tylko potrzebne było około roku, żeby nastąpiło odrodzenie tej komunikacji. Obawiam się, że w przypadku kolei też potrzebny będzie dłuższy czas, zanim ludzie przekonają się, że pociąg jest wygodnym sposobem dotarcia do Skarżyska, Opoczna, Tomaszowa czy Łodzi, lub dalszych miejsc, dla których poszczególne przystanki będą tylko punktem przesiadkowym" - dodał.

W ramach rewitalizacji linii kolejowej 25 zmiany objęły także przystanki: Brzask, Gilów, Sołtyków, Wólka Plebańska, Czarniecka Góra, Kornica, Wąsosz Konecki, Ruda Białaczowska, Petrykozy, Sitowa, Słomianka, Szadkowice, Bratków, Jeleń, gdzie ustawiono nowe wiaty, ławki i gabloty informacyjne.

"Żeby podróżni mogli bezpiecznie wsiadać do pociągów, przygotowano nowe oświetlenie oraz poprawiono nawierzchnię peronów" - poinformowali biuro prasowe PKP PLK.

Zadanie obejmowało także punktową naprawę torów i wymianę dwóch rozjazdów. Poprawiona została nawierzchnia na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w Bliżynie i Końskich.

Przez ostatnie 12 lat na trasie Skarżysko-Kamienna - Opoczno prowadzony był wyłącznie ruch towarowy.

Od niedzieli zmienił się rozkład jazdy pociągów w całym kraju. Informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w internecie na portalpasazera.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera. Na stacjach i przystankach informacje o odjazdach i przyjazdach pociągów są dostępne na plakatach. Przed podróżą warto sprawdzić godzinę odjazdu pociągu.

