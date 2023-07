Świnoujście: Będzie transport autobusowy do plaży na Warszowie

Możliwy będzie nadzorowany transport autobusowy do plaży na Warszowie w Świnoujściu – poinformował w piątek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Obecnie dotarcie do niej utrudnia ustanowiona strefa ochronna wokół terminala LNG.

"Wpłynęło do mnie stanowisko Komendanta Morskiego oddziału Straży Granicznej, który wskazuje, że po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności, także dotychczasowego funkcjonowania strefy, jest możliwość wprowadzenia nadzorowanego transportu dla mieszkańców i turystów przez strefę" - przekazał w piątek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

"Te rozwiązania muszą być wypracowane między Strażą Graniczną a samorządem Świnoujścia. To są dwa kluczowe podmioty, które muszą działać. Transport będzie możliwy wówczas, kiedy dojdzie do ustalenia warunków na jakich będzie się on odbywać" - podkreślił Bogucki.

Pytany o to, kiedy rozwiązanie może zostać wprowadzone powiedział, że "ram czasowych nie ma". "Chciałbym, żeby to było zrealizowane w sposób sprawny, ale to jest już kwestia tych dwóch podmiotów" - dodał Bogucki.

W kwietniu br. decyzją wojewody zachodniopomorskiego ustanowiona została 200-metrowa ochronna strefa wokół terminalu LNG. W jej zasięgu znalazła się ul. Ku Morzu, prowadząca do Fortu Gerharda i latarni morskiej, co uniemożliwiło mieszkańcom i turystom dostęp do tych atrakcji i do plaży na Warszowie.

Zapowiedziane w piątek przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego rozwiązanie nie umożliwia dojazdu od strony lądu do Fortu Gerharda i latarni morskiej. Atrakcje dalej będą dostępne tylko od strony wody.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl