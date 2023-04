Świnoujście ma być bałtycką perłą. „Omijamy sporne niemieckie wody”

Pracujemy nad nowym podejściem do portu w Świnoujściu - pod terminal kontenerowy. W przyszłości będzie służyło kolejnym inwestycjom – mówi Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

W „Rządowej ławie” wiceminister odpowiedzialny za gospodarkę morską objaśnia założenia programu budowy i rozbudowy infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu.

Rośnie zdrowa konkurencja między bałtyckimi gazoportami. O polskie terminale nie trzeba się martwić.

W rozmowie także o problemach z portami instalacyjnymi dla offshore w Polsce. Czy miało to znaczenie przy odwoływaniu Łukasza Greinke ze stanowiska prezesa Portu Gdańsk?

W drugim kwartale br. rząd zamierza przyjąć wieloletni program budowy i rozbudowy infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu. W programie, który ma być realizowany w latach 2023-2029, zarezerwowane będzie ponad 10,3 mld zł.

- Chcemy zabezpieczyć ten port pod kątem możliwości dostępu największych kontenerowców, a te dochodzą już do 24 tys. TEU, więc infrastruktura musi być przygotowana na maksymalne możliwe zanurzenie, czyli 17 metrów - wyjaśnia wiceminister infrastruktury.

Rządowa inwestycja zakłada powstanie kanału o długości ok. 65 km i o głębokości 17 m. Pierwsze statki będą mogły nim wpływać do Świnoujścia już w 2029 roku.

- To jest zupełnie nowe podejście, wschodnie, które jeszcze nie funkcjonuje dla tego portu. Ono całkowicie omija sporne niemieckie wody. To gwarantuje maksymalne zmniejszenie ryzyka dla realizacji tej inwestycji - dodaje Marek Gróbarczyk.

Trwają ostatnie ustalenia międzyresortowe. W najbliższych dniach projekt programu dedykowanego temu zachodniemu portowi ma trafić pod obrady Rady Ministrów.

- W tej części Bałtyku nie funkcjonuje żaden znaczący terminal kontenerowy, który obsługiwałby serwisy transoceaniczne. Jest pole do tego, by taki terminal u nas powstał - snuje wizję rozwoju portu w Świnoujściu wiceminister Gróbarczyk.

Niemcy otwierają większy niż nasz gazoport. Konkurencja?

Na początku marca regularną eksploatację rozpoczął niemiecki gazoport w Wilhelmshaven. To pierwszy pływający terminal LNG (FSRU - Floating Storage Regasification Unit) w Niemczech. Ma on większą przepustowość niż polski terminal LNG w Świnoujściu - to 7,5 mld m sześc. rocznie (terminal LNG w Świnoujściu - 6,2 mld m sześc.).

- Ile byśmy nie wybudowali terminali gazowych, to one wszystkie będą pracowały. Cały wolumen gazu, który szedł do nas ze wschodu, musi zostać zastąpiony. Wszystkie kraje będą teraz realizowały inwestycje w gazoporty - mówi Gróbarczyk i zapewnia, że niemiecka inwestycja nie zagraża finansowej stabilności naszych instalacji.

Tymczasem Polska czeka na swój FSRU w Gdańsku. Gaz-System uruchomił niedawno niewiążącą procedurę badania rynku dla zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji terminalu FSRU, który ma powstać na wodach Zatoki Gdańskiej.

Projekt zakłada umiejscowienie i zakup pływającej jednostki FSRU. Terminal ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie ok. 6,1 mld m sześciennych gazu rocznie.

Gdańsk bez prezesa i bez postępu prac na budowie portu dla offshore

W „Rządowej ławie” rozmawiamy też o problemie z portem instalacyjnym w Gdańsku.

Od marca ubiegłego roku trwa postępowanie konkursowe na zalądowienie ogłoszone przez Port Gdańsk. To tam - na "nowym lądzie" - ma powstać terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Na razie brak chętnych na realizację tej inwestycji.

- To już są decyzje i umowy stricte rynkowe, w które my nie możemy ingerować. Liczymy, że one pozytywnie się zakończą. Jednak, by Polska nie pozostała bez portu instalacyjnego, inwestycja w Świnoujściu już rusza - informuje wiceminister.

Czy to, że realizacja głównego terminalu dedykowanego polskim inwestycjom w energetykę na morzu utknęła, było jednym z argumentów, które zadecydowały o odwołaniu prezesa Łukasza Greinke z zarządu portu w Gdańsku?

Do odwołania doszło w połowie marca. Nigdy nie podano powodów tej decyzji.

- Przyszedł pewien etap, w którym rada nadzorcza portu zdecydowała się na takie działanie. Myślę, że nowe wyzwania, przed którymi stoi obecnie port, potrzebują nowej dynamiki - przekonuje Gróbarczyk i jednocześnie zapewnia, że wysoko ocenia kompetencje i osiągnięcia odwołanego Łukasza Greinke.

W „Rządowej ławie” także o drastycznej zmianie architektury dostaw ropy naftowej i paliw do Polski oraz o tym, dlaczego rola spółek energetycznych w rozwoju infrastruktury portowej musi się zwiększyć. Zobacz całą rozmowę.

