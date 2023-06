Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą ograniczać wysokość opłat za dostęp do torów. To jeden z podstawowych postulatów przewoźników kolejowych w Polsce.

O sprawie mówił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, na niedawnym Kongresie Rozwoju Kolei w Warszawie.

- Stopniowo wprowadzamy rozwiązania prawne, które pozwolą ograniczać wysokość stawki dostępu do torów - powiedział, dodając, że dziś jest ona kształtowana na możliwie najniższym poziomie dozwolonym przez unijną dyrektywę. Oprócz tego państwo polskie bilansuje zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP PLK) dopłacając do jego budżetu. Pobierana stawka nie jest więc rynkowa, ale znacznie mniejsza.

- Trzeba się będzie zastanowić poważnie, skąd wziąć pieniądze, żeby próbować zrównoważyć brak wpływów od przewoźników - powiedział Andrzej Bittel, przypominając, że chodzi o niebagatelną sumę ponad 2 mld zł rocznie.

Ile dziś wynoszą opłaty za dostęp do torów kolejowych?

Przez kilka lat opłata za dostęp do torów była na takim samym poziomie. Wiosną 2022 r. wniosek PKP PLK o podwyżkę zablokował Urząd Transportu Kolejowego, ale zgodził się na nią jesienią w zakresie jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

Średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej zależna od masy pociągu i kategorii linii kolejowej wzrosła o 3 proc. do 8,01 zł. (w przewozach pasażerskich 6,31 zł/pockm, w przewozach towarowych 12,77 zł/pockm). Z kolei średnią stawkę jednostkową opłaty manewrowej dla pojazdów wykorzystujących energię trakcyjną ustalono na 3,66 zł/pockm a dla pojazdów wykorzystujących inny rodzaj trakcji 3,37 zł/pockm (podwyżka odpowiednio o 2,52 proc. i 0,6 proc.).

W tym roku zarządca infrastruktury nie zawnioskował o podwyżkę, informując, że w kolejnym rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024 będzie stosować stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązujące w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023.

Wyrównanie szans w konkurencji kolei z transportem drogowym

Średnio dostęp do torów stanowi 16 proc. kosztów operacyjnych przewoźników. Od lat domagają się oni zmniejszenia wysokości stawek. Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych w ub. roku postulował radykalną, co najmniej 50-proc. obniżkę stawek, argumentując, że ich wysokość plasuje Polskę wśród krajów z najwyższymi opłatami za dostęp do torów w całej Unii Europejskiej.

Z zapowiedzi ograniczenia opłat za dostęp do torów cieszy się Jakub Majewski, prezes fundacji ProKokej.

- To jest to, na co branża kolejowa liczy bardzo mocno. Chodzi wyrównanie szans w konkurencji kolei z transportem drogowym. Mniej się mówi o lotnictwie, ale wydaje mi się, że powinno się sprawdzić, jakie środki pomocowe trafiają do tego sektora. Otwarcie nieba sprawiło, że Polacy zaczęli w dużej liczbie korzystać z lotnictwa, ale ostanie dane pokazują, że chcą też jeździć koleją - skomentował.

