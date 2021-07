Szczecin: 25. Flis Odrzański wpłynie do miasta

25. Flis Odrzański, po przebyciu rzeką ponad 400 km, wpłynie w sobotę do Szczecina. Blisko 80-metrową tratwę flisaków będzie można oglądać z nabrzeża.

"W tym roku Flis Odrzański został złożony z 50 m sześc. drzewa świerkowego, dostarczonego przez Lasy Państwowe z Nadleśnictwa w Szklarskiej Porębie, które musiało dojechać do Ścinawy koło Lubina. Tam w trzy dni złożyliśmy tratwę, która składa się z czterech elementów i ma prawie 80 m długości. W załodze płynie 10 osób" - powiedział PAP komodor flisu Arkadiusz Drulis.

Jak mówił, do tratwy dołączyły także inne jednostki, w tym "pływające wynalazki" - platformy, na których postawiona została np. przyczepa kempingowa lub namiot.

Flis rozpoczął się 1 lipca w Ścinawie (Dolnośląskie), uczestnicy mieli do pokonania 414 km, przystanki zaplanowano w 18 punktach, m.in. w Głogowie, Bytomiu Odrzańskim, Połęcku, Górzycy i Gryfinie - pojawienie się flisaków to zwykle okazja do świętowania dla lokalnej społeczności.

"Pogoda nas w tym roku bardzo rozpieszczała. Podczas budowy mieliśmy chłód, pracowaliśmy na dworze w niespecjalnie gorących warunkach, burze przychodziły tylko w nocy podczas postoju" - wyjaśnił komodor flisu.

Dodał, że również wiatr, a także średni poziom wody na Odrze były dla tratwy idealne - co ma szczególne znaczenie podczas jubileuszowej wyprawy. "Mieliśmy taką przychylność, po skończeniu tratwy pojawiła nam się na niebie potrójna tęcza bez opadów deszczu - bardzo dobry znak" - wskazał Drulis.

Sobotnia parada jednostek flisu ma się odbyć ok. godz. 14 na wysokości Wałów Chrobrego. W planach jest także m.in. spotkanie z żeglarzami. Tratwa ma zostać zdemontowana w niedzielę.

Flis Odrzański zainicjowała i przez ponad 20 lat organizowała Elżbieta Marszałek. Celem ekspedycji jest rozwinięcie turystycznej i rekreacyjnej funkcji Odry, a także przedstawienie tradycji flisackiej. Przez lata na trasie flisu rozwinęła się nadbrzeżna infrastruktura - powstały m.in. przystanie.

