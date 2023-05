Szczecińska Kolej Metropolitarna: najpóźniej w czerwcu 2024 zostanie uruchomiony pierwszy etap przewozów

Pierwszy etap przewozów w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej ma być uruchomiony najwcześniej w marcu, a najpóźniej w czerwcu 2024 roku – poinformował dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.

"Założenie jest takie, że do końca br. zostaną zakończone wszystkie inwestycje samorządowe oraz zakończone zostaną w ponad 90 proc. inwestycje kolejowe na trzech liniach, w kierunku: Gryfina, Goleniowa i Stargardu". "Na początku 2024 roku - marzec, najpóźniej czerwiec - zostanie uruchomiony pierwszy etap przewozów w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej" - przekazał w środę podczas briefingu prasowego dyr. biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.

Inwestycja ma uzupełnić siatkę połączeń przewozów regionalnych, które funkcjonują na liniach go Goleniowa Stargardu i Gryfina. "To jest tylko zwiększenie ilości pociągów tak, aby jeździły w godzinach szczytu co pół godziny, poza godz. szczytu co godzinę" - powiedział Walaszkowski.

"Jest to bardzo złożony projekt, jedyny taki w kraju, gdzie całościowo podchodzi się do mobilności w obszarze metropolitarnym. Kolej ma być kręgosłupem transportu publicznego, ale ma być bezpośrednio powiązana z innymi rodzajami transportu, po to te węzły, po to 40 modernizowanych przystanków, większość to zintegrowane węzły przesiadkowe" - dodał.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest opóźniona. Problemy związane były m.in. związane z koniecznością wykonania znacznie zwiększonych zakresów robót na zdegradowanych obiektach inżynierskich.

Zahamowanie w budowie przystanków sieci kolejowej SKM sprawiły, że niezbędne było przedłużenie terminu realizacji całego przedsięwzięcia. Wniosek w tej sprawie trafił do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

"Pokonaliśmy te problemy formalne, które do tej pory uniemożliwiały nam wykonanie projektu, uzyskanie pozwoleń na budowę. W tej chwili wykonawca jest zmobilizowany i uzyskuje pozwolenia na budowę. W tych miejscach, gdzie nie ma przeszkód formalnych z punktu widzenia prawa budowlanego, prowadzi prace. Mamy w tej chwili siedem placów budowy" - przekazał dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK S.A. Arnold Bresch.

"W ramach umowy zmodernizowanych lub wybudowanych będzie 27 punktów obsługi pasażera. Pierwsze efekty planujemy tej inwestycji mieć już w tym roku. Wykonawca zrealizuje siedem przystanków, które będą podległy procedurze uzyskania dopuszczanie i będziemy sukcesywnie udostępniać te przystanki podróżnym" - dodał Bresch.

Zgodnie ze złożonym do CUPT wnioskiem o fazowanie projektu, zakończenie wszystkich robót budowlanych w ramach inwestycji planowane jest na przełom II i III kw. 2025 r., natomiast do końca 2025 r. przewidywane jest uzyskanie wymaganych certyfikatów i dopuszczeń.

Prace na liniach do Gryfina i Goleniowa planowane są do końca br., a na stacjach Szczecin Dąbie i Szczecin Zdroje do końca 2024 r. W obu przypadkach roboty mogą być realizowane po 2023 r., z uwagi na prowadzoną przez Wody Polskie budowę mostu kolejowego nad rzeką Regalicą.

