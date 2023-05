Szef Boeinga ma złą wiadomość dla całego rynku lotniczego

Według prezesa Boeinga Davida Colhouna biopaliwo możliwe do zastosowania w lotnictwie nigdy nie będzie miało takiej samej ceny jak paliwo konwencjonalne. Menadżer jest sceptyczny co do możliwości wdrożenia strategii redukcji emisji w lotnictwie cywilnym.

- Biopaliwa nigdy nie będą kosztować tyle samo co paliwa konwencjonalne – przyznał prezesa Boeinga David Calhoun w rozmowie z "Financial Times".

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) zobowiązało się w 2021 roku do osiągnięcia zerowej emisji w lotnictwie do 2050 roku. Ta poprzeczka jest osiągalna, powiedział szef stowarzyszenia Willie Walsh, ale doprowadzi do znacznego wzrostu cen biletów lotniczych.

- Linie lotnicze nie są w stanie pokryć tych kosztów, więc ostatecznie będą musiały zostać przerzucone na pasażerów – dodał Walsh.

Według specjalistów biopaliwo stanowi obecnie mniej niż 1 proc. światowego zużycia w lotnictwie. Jednocześnie jego koszt jest co najmniej dwukrotnie wyższy od ceny klasycznego paliwa. Cena biopaliwa w USA pod koniec ubiegłego tygodnia wynosiła 6,83 dol. za galon (3,7 litra), w porównaniu z 2,34 dol. za taką samą ilość paliwa lotniczego Jet A-1.

