Szef IATA: Covid-19 obecnie największym wyzwaniem dla lotnictwa

Covid-19 to obecnie największe wyzwanie dla branży lotniczej - ocenił dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA) Willie Walsh. Dobrą wiadomością jest to, że ludzie chcą latać; należy położyć kres niespójnym ograniczeniom dot. podróżowania w pandemii - dodał.

"Dziś największym wyzwaniem branży lotniczej jest Covid-19, a właściwie reakcja rządów na ryzyko, jakie stwarza wirus" - powiedział w poniedziałek Walsh podczas 77. Walnego Zgromadzenia IATA, które odbywa się w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Jak dodał, "dobrą wiadomością jest to, że ludzie chcą latać".

"Pod kierownictwem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i przy silnym wsparciu ze strony branży, mamy jasny zestaw środków zapewniających podróżnym bezpieczeństwo podczas lotu. Solidne odbicie na rynkach krajowych mówi nam, że ludzie nie boją się latać. A prawie 90 proc. osób, które niedawno latały, stwierdziło, że czują się bezpiecznie" - tłumaczył Walsh.

Szef IATA wezwał rządzących do "położenia kresu szalenie niespójnym" ograniczeniom dot. podróżowania w pandemii, które - jego zdaniem - "hamują odbudowę transportu lotniczego".

"Ograniczenia w podróżowaniu dały rządom czas na reakcję w pierwszych dniach pandemii. Prawie dwa lata później to uzasadnienie już nie istnieje. Covid-19 jest obecny we wszystkich częściach świata. Ograniczenia w podróży to złożona i myląca sieć przepisów, w których nie ma spójności. Niewiele jest dowodów na poparcie trwających ograniczeń granicznych i spustoszenia, które tworzą" - tłumaczył Walsh.

Dyrektor generalny IATA przytoczył wyniki testów dla pasażerów przylatujących do Wielkiej Brytanii, zgodnie z którymi, podróżni nie zwiększają ryzyka dla miejscowej ludności.

"Spośród 4,2 miliona osób przybyłych od lutego do końca sierpnia tego roku tylko 57 200 uzyskało wynik pozytywny. Te 4,2 miliona osób musiało wykonać ponad 6,4 miliona kosztownych testów PCR. Wskaźnik pozytywności wyniósł mniej niż 1 proc." - powiedział.

Jak dodał, w tym samym okresie w populacji ogólnej wykonano ponad 32 miliony testów PCR, z czego 2,2 miliona było pozytywnych. To wskaźnik pozytywności prawie 7 proc.

"Oznacza to pięć razy więcej testów, ale 37 razy więcej pozytywów. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że latanie nie jest ryzykiem" - podkreślił.

Walsh przekazał, że w ostatnich miesiącach kilka kluczowych światowych rynków, które wcześniej były zamknięte, podjęło kroki w celu otwarcia się dla zaszczepionych podróżnych. Chodzi m.in. o Europę, Kanadę, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Singapur. Wskazał, że nawet Australia, "która ma jedne z najbardziej drakońskich ograniczeń, podejmuje kroki, aby do listopada ponownie otworzyć swoje granice dla zaszczepionych podróżnych".

"IATA wspiera te posunięcia i zachęca wszystkie rządy do rozważenia ponownego otwarcia granic według pewnych zasad" - powiedział szef IATA. Jak tłumaczył, chodzi m.in. o to, aby szczepionki były jak najszybciej udostępnione wszystkim; zaszczepieni podróżni nie powinni napotykać żadnych barier w podróży; testy powinny umożliwić osobom bez dostępu do szczepionek podróżowanie bez kwarantanny; rządy powinny płacić za testy, aby nie stały się ekonomiczną barierą podróżowania.

Dyrektor generalny IATA przekazał, że niedawne badanie dotyczące 50 największych rynków turystycznych, które odpowiadają za 92 proc. globalnego ruchu, ujawnia pilną potrzebę uproszczenia różnych środków stosowanych przez rządy w celu zarządzania ryzykiem Covid-19.

"Ponowne otwieranie granic jest zbyt złożone. (...) Sposób, w jaki nasi partnerzy w rządzie zarządzają ograniczeniami granic, musi się radykalnie poprawić" - podkreślił.

Według IATA, szczepienia okazują się być kluczowym czynnikiem wpływającym na rozluźnienie przez rząd środków kontroli granicznej.

IATA zrzesza 290 linii lotniczych, w tym PLL LOT.

