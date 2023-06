Szef ITD: zakaz ruchu ciężarówek w środę wieczorem i w Boże Ciało

W środę wieczorem i w Boże Ciało będzie obowiązywał zakaz ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej do powyżej 12 ton – poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Będą zakazy ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do powyżej 12 t. Zakaz obowiązuje w środę od godz. 18 do 22 oraz w Boże Ciało od godz. 8 do 22 - przekazał szef ITD.

Wyjaśnił, że zakaz nie obejmuje wszystkich ciężarówek. Część pojazdów, np. pracujących przy budowie dróg, przewożących żywe zwierzęta, prasę, artykuły spożywcze, będzie mogła wyjechać w trasę.

Gajadhur zapowiedział, że inspektorzy ITD będą sprawdzali, czy ten zakaz jest przestrzegany.

Przypomniał, że zakazy ruchu ciężarówek są wprowadzane w czasie oficjalnych świąt, kiedy na drogach panuje wzmożony ruch. Po prostu mniej ciężarówek, to bezpieczniejsza jazda.

Będą kontrolować samochody ciężarowe i autobusy, choć również mogą kontrolować samochody osobowe. "Mamy nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory, jeżeli ktoś łamie przepisy może zostać zatrzymany" - wyjaśnił.

