Szef KIG: Administracja Skarbowa nie może powtórzyć błędów w sprawie e-myta

System poboru opłat drogowych znowu zmienia państwowego zarządcę. Od lipca kwestiami myta zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa, która już zapowiada zmiany, np. przejście na system satelitarny. Zdaniem ekspertów, może być on ważnym elementem finansowania infrastruktury, a poprzedni zarządca zaniedbał jego rozwój, np. nie włączając do niego nowych odcinków dróg.

Jego zdaniem, należy do tego dodać, że system może być wykorzystany do walki z przemytem. - To kolejne pole, w którym KAS może się wykazać, a nie powtarzać błędy poprzednich instytucji państwowych, które zajmowały się opłatami drogowymi. – dodaje Arendarski.Do 2018 r. system miał prywatnego operatora, austriackiego Kapsch Telematic Services. GITD korzystała z usług Instytutu Łączności, który część obowiązków również przekazał firmie z Austrii. Eksperci uznają, że współpraca państwa z podmiotami prywatnymi jest kluczowa w sprawnym zarządzaniu mytem ze względu na dostęp firm do najnowszych technologii i doświadczenia, którego brakuje instytucjom państwowym.- Państwo udowodniło, że nie ma know-how potrzebnego, by technologicznie obsługiwać system poboru opłat. Powinniśmy mieć nadzieję, że tym razem skorzysta ze współpracy z podmiotami prywatnymi, by cały system działał sprawnie i skutecznie. Oprócz tej współpracy potrzebna jest świadomość, że w ręku skarbu państwa (właściciela KSPO) jest kura znosząca złote jajka. Bez odpowiednich decyzji urzędników i rozszerzenia systemu, będziemy ciągle powtarzać te same błędy, a to już szaleństwo – uznaje Arendarski.Generalna Inspekcja Transportu Drogowego kończy obsługę poboru e- myta w ostatnim dniu czerwca. Jej obowiązki przejmie Krajowa Administracja Skarbowa.