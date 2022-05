Szef Ryanaira: Europejczycy znów nabrali chęci do latania

Ryanair przewiezie w maju 2022 roku 15 milionów pasażerów. Taką deklarację w rozmowie z Reuterem złożył prezes spółki Michael O'Leary. Dodatkowym powodem do zadowolenia jest rosnące zapełnienie samolotów, które w sezonie wakacyjnym powinno być na poziomie 94-95 procent. Przy czym już na niektórych kierunkach praktycznie nie ma w systemie rezerwacyjnym wolnych miejsc

Linie lotnicze w przyspieszonym tempie odbudowują swoją pozycję. Czas pandemii, zamknięcie lotnisk, ograniczenia w przemieszczaniu się pasażerów trwało z niewielką przerwą niemal dwa lata.

Ryanair notuje gwałtowny wzrost zainteresowania lotami i w kolejnych miesiącach 2022 roku odnotowuje rekordowe wyniki przewozów pasażerskich.

- W maju, to mogę już potwierdzić, z usług naszych linii lotniczych skorzysta 15 milionów pasażerów, dla porównania w kwietniu to było 14,25 miliona. Rośnie także średnie zapełnienie samolotów, co oznacza, że po dwóch latach pandemii Europejczycy znów nabrali chęci do latania- powiedział Michael O'Leary.

Dla porównania w kwietniu 2021 roku na wszystkich linia przewieziono tylko 1,04 miliona pasażerów.

W maju zapełnienie samolotów było na poziomie 92 procent wobec 91 procent w kwietniu. W sezonie wakacyjnym, który rozpoczyna się od 1 czerwca i trwa do końca sierpnia zapełnienie wzrośnie do 94 procent. Przy czym już teraz na niektórych kierunkach, szczególnie na lotach do Hiszpanii, Portugalii i Grecji, pozostały już praktycznie pojedyncze wolne miejsca.

Ryanair jest w uprzywilejowanej sytuacji wobec innych przewoźników ponieważ ma wykupione specjalne ubezpieczenie na cenę paliwa według wskaźnika baryłki ropy naftowej na poziomie 70 dolarów.

