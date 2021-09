Szef Ryanaira ostrzega: polski rynek lotniczy utraci konkurencyjność

Planowane podwyżki opłat na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej obniżą konkurencyjność polskiego rynku lotniczego. List w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego wystosował prezes Ryanaira Michael O’Leary. Proponuje on osobiste spotkanie, podczas którego wytłumaczy premierowi, jakie konsekwencje dla branży lotniczej w Polsce będą miały podwyżki opłat nawigacyjnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Konsekwencje dla branży

Prezes Ryanaira podnosi, że w 2019 roku średnia opłata za korzystanie ze służb w terminalach europejskich wynosiła 166 euro, podczas gdy analogiczna opłata na polskich lotniskach regionalnych - aż 181 euro. W jego opinii, propozycja PAŻP, aby podnieść opłaty za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w polskich regionalnych portach lotniczych nawet o 70 proc., przy jednoczesnym zwiększeniu opłat trasowych o 26 proc., wskazuje na oderwanie PAŻP od rzeczywistości branży przewozów lotniczych, która została zdziesiątkowana przez pandemię.„Takie proponowane podwyżki będą podwójnie szkodliwe dla polskiej sieci regionalnych połączeń powietrznych, nakładając najwyższy w Europie handicap kosztowy na regionalne porty lotnicze w stosunku do głównych lotnisk stołecznych. Linie lotnicze nie będą w stanie ponosić takich zwiększonych kosztów. Również polscy konsumenci nie są gotowi, aby pokrywać takie koszty w formie wyższych opłat za przeloty. Zagrozi to rentowności komercyjnej marginalnych tras w Polsce, z których większość łączy regionalne porty lotnicze. Wynikiem tego będzie utrata siatki połączeń, lokalnych miejsc pracy i powiązanych korzyści gospodarczych” – zauważa O'Leary.Czytaj: Nie będą wpuszczać niezaszczepionych na pokład samolotu W 2020 roku przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej spadły o ponad 700 mln zł, rok wcześniej kształtowały się na poziomie 951,3 mln zł.Szef Ryanaira zwraca uwagę, że w wyniku podwyżek przeniesienie z Polski potencjału linii lotniczych będzie oznaczało jego relokację na trasy w innych krajach Europy Środkowej, dając im przewagę ekonomiczną nad Polską w okresie, gdy regiony konkurują o turystów i inwestycje zewnętrzne.„Wzywamy Pański Rząd do zbadania proponowanych podwyżek cen i podjęcia interwencji w celu ochrony polskiej sieci połączeń lotniczych w okresie, gdy linie lotnicze dopiero stają na nogi po okresie pandemii. W zakresie, w jakim PAŻP potrzebuje dodatkowych środków na skutek epidemii Covid, takie finansowanie powinno zostać zapewnione przez właściciela, jak ma to miejsce w Niemczech, Grecji i innych krajach. Finansowanie przez właścicieli zapobiega nadmiernemu obciążeniu linii lotniczych, które już ponoszą ogromne koszty inwestycji w przywracanie ruchu lotniczego poprzez oferowanie biletów po obniżonych cenach. Mamy nadzieję na możliwość omówienia tej ważnej kwestii z Panem Premierem w trakcie spotkania w najszybszym możliwym dla Pana Premiera terminie” – konkluduje Michael O’Leary.Ujawnia, że Ryanair już myśli o przeniesieniu części swoich samolotów z Polski na inne lotniska w Europie Środkowej.Decyzję w sprawie wysokości opłat na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma podjąć Urząd Lotnictwa Cywilnego.