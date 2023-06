Szef Rynaira mówi nam, na co wyda ponad 600 mln zł w Polsce

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair kosztem ponad 600 milionów złotych wybudują w Krakowie, w pobliżu lotniska, centrum szkoleniowe dla pilotów, członków załóg i mechaników. Rozmawiamy o tym z z dyrektorem generalnym linii Michaelem O'Learym.

W Krakowie w końcu 2024 roku zostanie oddane do użytku centrum szkoleniowe Ryanaira. To inwestycja o wartości 600 mln zł.

Lotnisko Balice to nasza najważniejsza baza w Polsce - podkreśla Michael O’Leary, dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair. Polska jest jednym z trzech najszybciej rosnących rynków lotniczych w Europie.

Zakup 300 nowych samolotów Boeing zostanie sfinansowany ze środków własnych Ryanaira - tj. bez zaciągania kredytu.

Ryanair planuje zbudować centrum symulatorowo-treningowe w Krakowie. Skąd ten pomysł?

- Mamy około 18 tysięcy pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację lotów. Z tej grupy 6 tysięcy to są piloci, a reszta pracownicy kabinowi. W tej części Europy nie mamy takiej bazy, takiego centrum szkoleniowego, stąd nasz pomysł. Od lat jesteśmy obecni na lotnisku Balice, to nasza najważniejsza baza w Polsce.

Stąd realizujemy 80 połączeń, mamy dziewięć samolotów, w tym sześć najnowocześniejszych, oszczędnych maszyn to Boeingi 737 Gamechanger. Chcemy się tutaj rozwijać, rosnąć i spełniać oczekiwania pasażerów. W minionym roku na wszystkich trasach z polskich lotnisk przewieźliśmy 14,5 miliona pasażerów, teraz planujemy, że będzie to 16 milionów.

Krakowskie centrum wyposażone w symulatory do szkolenia pilotów zacznie działać w 2024 roku

Czemu będzie służyć nowe centrum szkoleniowe i kiedy zostanie oddane do użytku?

- W naszym centrum będzie dostępnych 8 hydraulicznych symulatorów, tak zwanych full motion oraz dwa stacjonarne symulatory lotów. To będą pierwsze symulatory Boeinga 737-8200 Gamechanger w Polsce.

Podobne wyposażenie mamy teraz w działającym centrum przy londyńskim lotnisku Stansted. Dostaniemy możliwość szkolenia i doskonalenia zachowań 500 osób dziennie: w tym oczywiście pilotów, załóg pokładowych oraz mechaników lotniczych. Pełnowymiarowy kadłub, wyposażony w siedzenia i normalny sprzęt, pozwoli ćwiczyć powtarzalność reakcji, komunikację pomiędzy załogą, ale także z pasażerami.

Cały projekt finansujemy z własnych środków, a miasto Kraków zobowiązało się do wybudowania około 200-metrowego odcinka drogi. Jak wspomniałem, szkolić tu się będzie jednorazowo do 500 osób, stworzonych zostanie 150 dodatkowych miejsc pracy. Cały koszt tego projektu szacujemy na 130 milionów euro, czyli około 600 milionów złotych. Uruchomienie planujemy w końcu 2024 roku.

Ryanair spodziewa się, że w czerwcu tego roku przewiezie 17,5 miliona pasażerów

Ryanair w przyjętej strategii przyjął, że najbardziej obiecującymi rynkami w Europie są: Hiszpania, Włochy i Polska. Skąd takie założenie?

- Obserwujemy to, co się dzieje w Europie, jakie są oczekiwania pasażerów i wyciągamy z tego wnioski. Mamy obecnie 91 baz, gdzie stacjonują nasze samoloty, w Polsce jest ich 6. Natomiast latamy z 13 lotnisk.

Oceniliśmy, że właśnie Polska, ale także szerzej - Europa Środkowa ma potencjał. Dlatego tu jesteśmy. Wspomniałem o Krakowie - z Balic w tym roku odprawimy 4,5 miliona pasażerów, a w ciągu najbliższych 5 lat chcemy tę wartość podwoić.

Nam tu się po prostu bardzo dobrze pracuje. Mogę potwierdzić, że realizujemy nasze plany związane z przewiezieniem w tym roku obrachunkowym 2023/2034 180 milionów pasażerów.

W tamtym to było 168 milionów. Byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli na czas 51 zamówionych nowych samolotów od Boeinga. Początkowo dostawy miały się zakończyć w maju tego roku, potem liczyliśmy, że to będzie czerwiec, teraz z pełną determinacją mogę powiedzieć, że lipiec jest końcowym terminem.

Ruch jest stabilny, rosnący, wypełnienie samolotów na sezon wakacyjny bardzo, naprawdę bardzo dobre. Choć to dopiero połowa miesiąca, szacuję, że w czerwcu przewieziemy około 17,5 miliona pasażerów. W maju tego roku to było 17 milionów.

Zakup nowych samolotów zostanie sfinansowany ze środków własnych, zaciąganie kredytu nie będzie potrzebne

Ryanair złożył kilka dni temu ogromne zamówienie na nowe samoloty u amerykańskiego producenta. Mowa jest o 150 maszynach z opcją na zakup kolejnych 150. Jak będą finansowane te zakupy?

- Tak, to prawda, złożyliśmy takie zamówienie, bo myślimy o rozwoju, wzroście, umacnianiu naszej pozycji europejskiej linii lotniczej numer 1 pod względem liczby przewożonych pasażerów. Teraz dysponujemy 565 maszynami, ale przecież skoro chcemy już w 2026 roku przewozić 225 milionów osób, to potrzebujemy wzmocnienia floty. I właśnie to robimy. Zakup samolotów sfinansujemy z własnych przepływów gotówkowych.

Szacuję, że potrzebujemy 2 miliardów euro rocznie, aby regulować płatności za kolejno dostarczane samoloty. W roku 2022/23 (rozliczeniowym - red.), który skończył się 31 marca tego roku, wypracowaliśmy zysk ponad 1,4 miliarda euro. Czyli jesteśmy blisko celu.

Nie będziemy brali kredytu ani posiłkowali się leasingiem. Kiedy padają pytania, dlaczego tak działamy, odpowiadam: my szukamy oszczędności kosztowych wszędzie, w każdej dziedzinie działalności biznesowej. Właśnie dlatego mamy takie ceny biletów i możemy się szybko rozwijać.

