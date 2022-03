Szefernaker: Cały czas organizujemy loty humanitarne dla cudzoziemców, którzy uciekli z Ukrainy

Cały czas organizujemy z placówkami dyplomatycznymi różnych państw loty humanitarne dla cudzoziemców, którzy uciekli z Ukrainy. Mówię o obywatelach państw azjatyckich, afrykańskich, żeby mogli dotrzeć do swojej ojczyzny - mówił w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Jak podkreślił Szefernaker podczas konferencji prasowej, trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych fal uchodźców z Ukrainy. "Odbyły się spotkania we wszystkich województwach - wojewodów z burmistrzami, prezydentami, starostami. Przygotowujemy miejsca grupowego zakwaterowania - sale gimnastyczne, hale sportowe, miejsca, gdzie się odbywają targi - tak żeby te miejsca (...) wyposażyć na wypadek kolejnych fal" - powiedział.

Dodał, że cały czas, we współpracy z placówkami dyplomatycznymi różnych państw, organizowane są loty humanitarne dla cudzoziemców, którzy uciekli z Ukrainy. "Mówię o obywatelach państw trzecich, państw azjatyckich, afrykańskich tak, żeby mogli dotrzeć do swojego państwa, do swojej ojczyzny. W tym tygodniu kolejne loty do Tadżykistanu i Kirgistanu, organizowane wspólnie przez MSZ i Straż Graniczną" - wyjaśnił wiceszef MSWiA.

