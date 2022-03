Szefernaker: W sobotę i w niedzielę kursują pociągi specjalne do Niemiec i do Czech

W sobotę i w niedzielę kursują pociągi specjalne do Niemiec i do Czech - ogłosił w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jak podkreślił, "jest to środek lokomocji oczekiwany przez obywateli Ukrainy, którzy chcą dostać się na Zachód".

Podczas konferencji prasowej Szefernaker ogłosił, że w sobotę i w niedzielę kursują pociągi specjalne do Niemiec i do Czech. "W ramach rozkładu PKP dziś dziewięć pociągów specjalnych, jutro również dziewięć pociągów specjalnych. W tym samym czasie każdego dnia jest osiem pociągów rejsowych, co daje dziennie 17 pociągów do Niemiec, łącząc specjalne i rejsowe z całego kraju i 12 do Czech - dwa specjalne do Czech i 10 rejsowych" - powiedział.

Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę, że "jest to środek lokomocji oczekiwany przez obywateli Ukrainy, którzy chcą dostać się na Zachód". "To jest, oczywiście, dobrowolne korzystanie z tych środków komunikacji. Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej - my taką możliwość stwarzamy właśnie poprzez ten transport specjalny" - zaznaczył.

