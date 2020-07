Szefowa KAS: nowy system poboru opłat za przejazd po drogach krajowych od przyszłego roku

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) planuje wprowadzenie nowego systemu poboru opłat za przejazd po drogach krajowych od początku przyszłego roku - poinformowała w środę na konferencji szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska

Opłata za przejazd drogami krajowych i po wyznaczonych odcinkach autostrad A2 i A4 dotyczy przejazdu samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli w praktyce jedynie ciężarówek.

"Z początkiem przyszłego roku planujemy wdrożenie nowego systemu (poboru opłat za przejazdpo drogach krajowych - PAP) opartego o rozwiązania geolokalizacyjne" - powiedziała Rzeczkowska.

Dodała, że w ramach nowego systemu do poboru opłaty będą mogły być wykorzystywane smartfonyz bezpłatną aplikacją czy urządzenia fabrycznie zamontowane w pojazdach.

"Nie trzeba będzie kupować kosztownych urządzeń pokładowych, które są dedykowane wyłączniedo poboru tej opłaty. Dodatkowo proces włączenia się do systemu będzie w pełni elektroniczny, przez to będzie tańszy. Zrezygnujmy też z konieczności dostarczania papierowych dokumentów do podpisywania umów, proces rejestracji będzie elektroniczny. Nowy system będzie wygodny dla kierowców, dla przewoźników" - powiedziała szefowa KAS.

Obecnie działający system poboru opłat jest oparty na technologii radiowej i aby z niegoskorzystać trzeba kupić specjalne urządzenie przeznaczone do poboru opłaty za przejazd po drodze. Dotychczasowy, starszego typu system, oparty na technologii radiowej będzie działał jeszcze do końca lipca 2021 roku.

KAS przejęła pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych od 1 lipca od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Stało się tak dzięki nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą w połowie czerwca podpisał prezydent Andrzej Duda.