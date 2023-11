Szejkowie wydadzą 52 mld dolarów. Zakupy będą gigantyczne

Czołowy przewoźnik na świecie, linie Emirates podpisały umowę z Boeingiem, na zakup 95 samolotów amerykańskiego producenta. Wartość transakcji to 52 miliardy dolarów.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwa salon lotniczy Dubai Airshow 2023. Jest on okazja do pochwalenia się przez producentów wielkimi kontraktami.

Nie inaczej rzecz ma się w przypadku podpisanej w poniedziałek umowy, pomiędzy Emirates i Boeingiem.

95 samolotów amerykańskiego producenta Boeing za 52 miliardy dolarów

Państwowy flagowy przewoźnik z Dubaju, zamówił 55 dodatkowych Boeingów 777-9 i 35 Boeingów 777-8 (największa dwusilnikowa maszyna na świecie), co zwiększa łączne zamówienia linii na szerokokadłubowe odrzutowce 777X do 205 sztuk. Przewoźnik zwiększył także zamówienie na Dreamlinery z 30 do 35. Według aktualnych planów spółka kupi 15 maszyn największej wersji - 787-10 i 20 najmniejszej - 787-8.

Linie Emirates potwierdziły także zamówienie na kolejne 202 silniki od General Electric: silniki GE9X, które będą napędzać nowy samolot 777X. Ogłoszenie to zwiększa łączne zamówienie Emirates na silniki GE9X do 460.

Linie Emirates obsługują już największą liczbę samolotów Boeing 777 spośród wszystkich linii lotniczych na świecie. Zapotrzebowanie na odrzutowce szerokokadłubowe podkreśla znaczenie rynku bliskowschodniego na tej wielkości modele samolotu.

Emirates to linie lotnicze mające siedzibę w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ich głównym węzłem jest lotnisko w Dubaju.

Rekordowe zyski Emirates - 2,7 mld dolarów netto

Grupa właśnie ogłosiła najlepsze półroczne wyniki finansowe w swojej historii. W pierwszych sześciu miesiącach roku 2023/24 grupa odnotowała zysk netto w wysokości 10,1 mld AED (2,7 mld dolarów), bijąc zeszłoroczny rekord – 4,2 mld AED (1,2 mld dolarów) – o 138%.

Firmie przewodzi Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, jako przewodniczący i dyrektor naczelny całej grupy.

Szejk Ahmed rozpoczął karierę w branży lotniczej w 1985 r., kiedy został wyznaczony na prezesa Dubajskiego Departamentu Lotnictwa Cywilnego. W tym samym roku objął funkcję przewodniczącego nowo założonych linii lotniczych Emirates i uczcił rozpoczęcie działalności wprowadzeniem dwóch wynajętych samolotów, które latały z Dubaju do dwóch portów docelowych.

Za dwa lata linie Emirates będą obchodzić 40-lecie.