Sześciu silnych na szlaku Północ-Południe. Potrzebny skok w infrastrukturze

Porty morskie zajmują ważne miejsce w strategii DB Cargo Polska. Grupa ma własny port w Szczecinie - z trzema nabrzeżami o łącznej długości 1000 m. Stawia także na połączenia intermodalne, ale ich rozwój bez odpowiednio gęstej, ogólnodostępnej i wydajnej infrastruktury terminalowej będzie mocno ograniczony - wskazuje Paweł Pucek, członek zarządu DB Cargo Polska.

- Cieszymy się, że ministerstwo, zarządcy portowi oraz PKP PLK podjęli działania w kierunku udrożnienia wąskiego gardła, jakim jest kolejowy dostęp do polskich portów w Gdańsku czy Szczecinie i Świnoujściu.Niewątpliwie inwestycje te są potrzebne i zapewne po ich zakończeniu nastąpi znacząca poprawa w tych punktach. Jednak powinniśmy pamiętać, że porty to początek lub koniec procesu przewozowego, który przebiega m.in. w/z kierunku południowego.Obecnie na polskiej długości korytarza mierzymy się licznymi trudnościami, jak nierównomierna prędkość handlowa wynikająca z różnic technicznych dla poszczególnych odcinków kolejowych, brak "kolejowych bypassów" wokół dużych aglomeracji leżących na korytarzu czy uboga infrastruktura graniczna.Likwidacja pojedynczych wąskich gardeł, choć pożądana, nie spowoduje skokowego wzrostu wolumenu przewożonych towarów w korytarzu. Nastąpi to wówczas, gdy uda nam się go udrożnić na całej jego długości.- Patrząc na tzw. kraje starej Unii, możemy zobaczyć, w którym kierunku rozwinie się transport. Zielony Ład, polityka klimatyczna, odnawialne źródła energii, równoważenie kosztów społecznych - to trendy, które już teraz w państwach rozwiniętych stawiają kolej w centralnym punkcie. Jestem pewien, że wcześniej niż później, podobne tendencje zawitają do Polski.Kolej jest ekologicznym środkiem transportu i zużywa dużo mniej energii w przeliczeniu na transportowaną jednostkę na określoną odległość, emitując tym samym znacząco mniejsze ilości zanieczyszczeń. Ślad węglowy w kolejowych przewozach towarowych jest pięciokrotnie mniejszy, niż w przypadku ciężarówek, a koszty zewnętrzne, tzw. społeczne, należą do najniższych.By jednak osiągnąć zamierzony efekt, równolegle z harmonizacją techniczną i regulacyjną rynku kolejowego musi iść wyrównywanie warunków konkurencji pomiędzy różnymi rodzajami transportu.Dzisiaj w Polsce samochody ciężarowe są beneficjentem od lat mocno zachwianej, na ich korzyść, konkurencji między różnymi formami transportu lądowego. W Polsce dostęp do infrastruktury kolejowej jest w 100 proc. płatny, a w przypadku dróg tylko 1 proc. infrastruktury obciążony jest mytem. Przewoźnik kolejowy już na starcie ponosi znacznie większe koszty niż w przypadku przewoźnika drogowego.Czytaj więcej: DB Cargo Polska o kolei i drogach: trzeba wyrównać dysproporcje

Kolejną kwestią pozostaje gęstość i jakość sieci drogowej versus kolejowej. Sieć drogowa przez ostatnie dwie dekady rozwijana była - i nadal jest - w bardzo dynamicznym tempie. Sieć kolejowa dopiero w ostatnich 5-6 latach uzyskała finansowanie - i to w głównej mierze na modernizację, a nie na rozbudowę czy też budowę nowych połączeń.Pomimo to wierzę, że to kolej ma przyszłość, szczególnie jeśli spojrzymy na nią w aspekcie środowiskowym.