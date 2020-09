Szlabany mają zniknąć z państwowych autostrad

Wprowadzimy pobór opłaty za przejazd autostradą w trybie "free flow", czyli bez konieczności zatrzymywania pojazdów w punktach poboru opłat - poinformowała w piątek Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

💬 Szef #KAS Magdalena #Rzeczkowska: Jako resort finansów chcemy korzystać z nowoczesnych, przyjaznych i tanich możliwości, jakie dają aplikacje mobilne. Stąd bezpłatna aplikacja mobilna do zakupu biletu autostradowego i korzystania z systemu poboru opłat drogowych. #MF #eTOLL pic.twitter.com/eET7H9AHHL — Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) September 25, 2020

Co już wiedzieliśmy wcześniej

#MF i #KAS przechodzą ogromną metamorfozę. Stajemy się coraz bardziej klientocentryczni, jak każda duża organizacja. Urzędy skarbowe coraz częściej są miejscem doradztwa - minister Tadeusz #Kościński podczas prezentacji systemu #eTOLL. pic.twitter.com/tMclsZq9fs — Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) September 25, 2020

💬 Minister finansów Tadeusz #Kościński o #eTOLL: Pracujemy nad nowoczesnym systemem, w którym wykorzystamy najnowocześniejsze technologie. Patrzymy na nasze rozwiązania z punktu widzenia potrzeb klientów, czyli kierowców. pic.twitter.com/N5SBb6fPqL — Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) September 25, 2020

zakup biletu autostradowego,

na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich np. z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej.

System pełen obaw?

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że system ma zacząć być wdrażany w pierwszym kwartale 2021 r. 1 lipca 2021 roku przestanie funkcjonować stary system poboru opłat.Ministerstwo wyjaśniło, że ze względu na wiążące umowy z podwykonawcami na obsługę bramek, najwcześniejszy możliwy termin zaprzestania poboru opłaty za przejazd autostradą w sposób manualny to czwarty kwartał 2021 r.- Przygotowujemy rozwiązania, które pozwolą na odejście od manualnego poboru opłaty za przejazd autostradą i likwidację tzw. bramek - podkreślił natomiast Tadeusz Kościński, minister finansów.Dodał, że celem resortu jest pobór wszystkich opłat drogowych w jednym systemie bezbramkowym.- Chcemy w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii i stworzyć system, który będzie bezpieczny i wygodny dla użytkowników dróg - stwierdził minister.Pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów informowało, że szef KAS został zobowiązany do wdrożenia i budowy nowego systemu do poboru opłat od pojazdów ciężkich, opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego.Nowy system ma być w pełni zintegrowany z wdrożonymi już systemami Ministerstwa Finansów m.in. ANPRS czy SENT oraz będzie elementem e-Urzędu Skarbowego, umożliwiającego kompleksową integrację e-usług resortu finansów.Przed kilkoma tygodniami Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, podkreślał, że "biorąc pod uwagę potencjał nowego systemu dla pojazdów ciężkich, budowa osobnego systemu informatycznego, tylko dla dwóch odcinków autostrad, obsługujących jedynie część podróżnych, którzy zdecydują się korzystać z videotollingu jest niezasadna".- Dlatego unieważniono, ogłoszony w styczniu 2020 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przetarg na automatyzację podnoszenia szlabanów dla pojazdów lekkich. Wdrożenie videotollingu ograniczyłoby, a nie rozwiązało problem tworzących się korków przed bramkami - powiedział Koch.Informowano również, że Krajowa Administracja Skarbowa, kierując się przede wszystkim korzyścią dla obywateli i efektywnym wykonywaniem swoich zadań, będzie dążyła w dłuższym horyzoncie czasu, do odejścia od manualnego poboru opłaty za przejazd autostradą tzw. „bramek” i poboru wszystkich opłat drogowych w jednym systemie.Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą:Jak podkreślono, bilet autostradowy będzie można kupić nie tylko poprzez nowoczesne kanały dystrybucji online, np. serwis internetowy, terminale samoobsługowe, aplikację mobilną (udostępniona przez resort finansów lub przez partnerów zewnętrznych).- To również możliwość kupna na stacji paliw, czy w kiosku, co będzie wygodne dla osób, które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych. Z punktu widzenia niektórych użytkowników dróg, zaletą będzie zakup biletu autostradowego, bez konieczności przekazywania danych geolokalizacyjnych i wykorzystywania urządzenia z nadajnikiem GPS - wyjaśniono.- Ze względu na wiążące Ministerstwo Finansów umowy z podwykonawcami na obsługę bramek, najwcześniejszy możliwy termin zaprzestania poboru opłaty za przejazd autostradą w sposób manualny to 4 kwartał 2021 r. Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej może zostać uruchomiona wcześniej. Obecnie trwają pracę nad szczegółami koncepcji - podsumowano.Wdrożenie tej samej technologii poboru opłat dla samochodów osobowych budzi kontrowersje, na co wskazał niedawno Instytut Staszica. Jak podkreślają jego eksperci, nigdzie na świecie, nawet w Chinach, rządy nie zdecydowały się na naliczanie opłat drogowych od samochodów osobowych za pomocą satelity ze względu na aspekt inwigilacyjny.- Warto podkreślić, że satelitarny pobór opłat od aut osobowych nie jest wykorzystywany nigdzie na świecie. Wprowadzenie go natomiast dałoby państwu i innym podmiotom wprost nieograniczone możliwości inwigilacji każdego kierowcy korzystającego z płatnej autostrady. O ile w przypadku videotollingu rejestrowany jest tylko wjazd i zjazd danego pojazdu z płatnej trasy, to system satelitarny umożliwia jego kompleksowe śledzenie - napisano w analizie.- Nie tylko państwo, urzędnicy, ale i koncern obsługujący system będzie w posiadaniu wrażliwych informacji. To zagrożenie nie tylko dla wolności obywatelskich, ale - w przypadku uzyskania dostępu przez podmioty trzecie - dodano.Zobacz więcej: Każdy samochód na polskiej autostradzie będzie śledzony