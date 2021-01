Szlaki kluczowe dla przewozów intermodalnych zmieniają się na lepsze

- W Polsce działa wsparcie polegające na 25-proc. uldze za dostęp do infrastruktury dla przewozów intermodalnych. Widzimy, że to daje pozytywne efekty. W ostatnim czasie na rynku europejskim zauważyć można tendencję do jeszcze większych obniżek kosztów dostępu - mówi Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, odpowiadając na pytanie o czynniki stymulujące transport kontenerowy.

- Są bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, lecz plan ich eliminacji jest już wprowadzany w życie - mówi Ignacy Góra.

Jedną z kluczowych przeszkód jest jakość infrastruktury, ale ta już zmienia się na lepsze.

Aktualnie prowadzone są prace na kluczowych szlakach dla przewozów intermodalnych, m.in.: głównej linii obsługującej Nowy Jedwabny Szlak (E20), linii 6 w ramach projektu Rail Baltica, linii węglowej (131).