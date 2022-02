Szrot o zniesieniu ograniczeń w tranzycie do Polski: Polsko-ukraińskie rozmowy dają rezultaty

Rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy - Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego w Wiśle, spotkania premierów i robocze rozmowy ministrów dają rezultaty - napisał szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, komentując zapowiedź zniesienia przez Koleje Ukraińskie ograniczeń w tranzycie do Polski.

W sobotę minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow poinformował, że od 10 lutego zniesione zostaną wszelkie ograniczenia w tranzycie kolejowym do Polski.

Nawiązując do tej decyzji szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot napisał na Twitterze, że rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w Wiśle, spotkania premierów - Mateusza Morawieckiego i Denysa Szmyhala oraz robocze rozmowy ministrów "dają rezultaty".

Do swojego wpisu Szrot dołączył wcześniejszy wpis ministra infrastruktury, w którym Andrzej Adamczyk poinformował, że 10 lutego nastąpi zniesienie ograniczeń tranzytowych dla towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski.

Wpis w sprawie zniesienia przez Koleje Ukraińskie ograniczeń w tranzycie do Polski opublikowało również prezydenckie Biuro Polityki Międzynarodowej.

Od 30 listopada ub.r. obowiązuje bezterminowy zakaz nałożony przez Koleje Ukraińskie (UZ) przyjmowania do przewozów wszystkich przesyłek nadawanych z 15 wybranych krajów (m.in. Chiny, Rosja, Kazachstan) do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy. PKP wskazywało, że międzynarodowe łańcuchy dostaw prowadzące przez Ukrainę do Polski zostały przerwane, a zatrzymanie tranzytu, w tym przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku, to bezprecedensowa decyzja.

