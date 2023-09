Sztuczna inteligencja pomaga w transporcie. Ale trzeba być ostrożnym

Sztuczna inteligencja usprawnia procesy logistyczne, a biznes wiąże z nią duże nadzieje. Pierwsze przykłady zastosowania są pozytywne, ale to wciąż nieodkryty ląd.

Wśród zastosowań sztucznej inteligencji (AI) wymienia się szybszą obsługę klienta, automatyzację procesów w spedycji, optymalizację procesów logistycznych, personalizację usług.

Popularne może stać się "zatrudnienie" AI do prognozowania popytu, planowania łańcucha dostaw, śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym i ich uzupełnianie.

Są też i zagrożenia. Szerokie wykorzystanie AI stworzy ryzyko, że firmy mające duże środki finansowe zyskają trwałą przewagę konkurencyjną nad słabszymi graczami. Zrozumiałe są obawy pracowników, którzy mieliby wykonywać polecenia maszyny.

Użycie sztucznej inteligencji w logistyce przeanalizowali ostatnio analitycy Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Wzięli oni na warsztat możliwości najbardziej ostatnio popularnego jej "przedstawiciela AI", czyli chata GPT.

AI prawdę ci powie? Może być stabilniej i bardziej przewidywalnie

Według raportu "Czy chat GPT zmieni transport?" AI ma szansę wprowadzić w branży TSL wiele korzystnych zmian. Bez wątpienia może sprawić, że łańcuchy dostaw w niestabilnym środowisku, w którym w ostatnich latach permanentnie znajduje się światowa gospodarka, staną się bezpieczniejsze.

- Sztuczna inteligencja na pewno przyczyni się do transformacji sektora TSL, bo może w czasie rzeczywistym odpowiadać na pytania klienta, generować dokumenty transportowe, śledzić przesyłki, przetwarzać zamówienia, jednocześnie jest w stanie przeanalizować ogromne ilości danych, które dotyczą tras, kosztów, terminów dostaw - mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Popularność w branży szybko może zyskać prognozowanie popytu oparte na sztucznej inteligencji. Analiza danych pozwala na dokładniejsze planowanie łańcucha dostaw, śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym i ich uzupełnianie. Według szacunków firmy McKinsey (Smartening up with Artificial Intelligence AI Report), prognozowanie oparte na sztucznej inteligencji zmniejszy liczbę błędów o 30 do 50 proc.

Raport PIDT przedstawia 10 aplikacji, które mogą usprawnić codzienne operacje i procesy logistyczne (magazynowanie i dystrybucja) przy użyciu chata GPT. Są to:

• automatyzacja odpowiedzi na zapytania klientów,

• optymalizacja tras dostaw,

• zarządzanie zapasami,

• optymalizacja układu magazynu,

• monitorowanie jakości,

• prognozowanie zapotrzebowania,

• personalizowane rekomendacje dla klientów,

• zarządzanie ryzykiem,

• proaktywne powiadomienia dla klientów,

• doskonalenie procesów logistycznych.

Integracja narzędzi AI z systemami cyfrowymi już stosowanymi w logistyce

- Jedną z zalet chatbotów jest możliwość integracji poprzez API (interfejs programowania aplikacji - red.) z innym oprogramowaniem używanym obecnie w transporcie. Przede wszystkim z systemami TMS (system zarządzania transportem), które są sercem pracy organizacji. Dodatkowo istnieje opcja integracji z WMS (system zarządzania magazynem), bramką sms, SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) czy programem księgowym. Zważywszy na wysokie koszty związane ze stworzeniem własnego chatbota, firmy integrują swoje narzędzia z gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Integracja chatbotów z systemami klasy TMS nie jest jeszcze standardem. Wiele firm myśląc obecnie o wykorzystaniu chatbotów oraz wdrożeniu nowego systemu TMS, widzi w tym duży potencjał. My jako dostawca również pracujemy nad skalowalnym rozwiązaniem. Chatboty, aby mogły działać efektywnie, muszą zostać zasilone danymi z zewnętrznego źródła - takim źródłem w branży transportowej może być system TMS - zauważa cytowany w raporcie PITD Damian Swoboda, TMS Development Manager w firmie informatycznej Betacom.

Chatboty mogą być pomocne podczas wyznaczania ETA (szacowanego czasu przyjazdu). Przy takim szacowaniu istotne zmienne to: dystans, prędkość, warunki drogowe, natężenie ruchu. Poprzez przeszukiwanie zasobów sztuczna inteligencja ustali dane o przeciętnych prędkościach na danym odcinku drogi, możliwych przeszkodach czy opublikowanych alertach, mogących modyfikować czas dotarcia.

Jak sztuczna inteligencja sprawdza się w praktyce w transporcie? Są pierwsze doświadczenia

Jedną z pierwszych firm transportowych, które zaczęły wykorzystywać sztuczną inteligencję do planowania i optymalizacji dostaw drogowych na międzynarodowych trasach, jest litewska Girteka, europejski potentat posiadający ponad 9200 ciężarówek i 9800 naczep, w tym 7400 chłodni, od kilku lat rozwijający swój biznes w Polsce.

Rozwiązania AI wykorzystywane są tu do planowania tras w oparciu o dane z systemu i dane rzeczywiste z ponad kilku tysięcy samochodów ciężarowych realizujących codziennie transporty w Europie i Azji.

- Cel wdrożenia każdego rozwiązania AI jest jasny - uproszczenie, redukcja błędów, przyspieszenie wyników, zwiększenie efektywności samego procesu i uczenie się na jego podstawie. Wskazówką jest to, czy proces, który normalnie kontrolują ludzie, można zdefiniować jako algorytm z możliwością samodzielnego rozwoju na podstawie zebranych danych. W Girtece, przy wsparciu firm zewnętrznych, takich jak Nexogen, możemy budować te procesy i je symulować - mówi Dainius Augutis, szef Działu Wsparcia Funkcji Transportowych w Girtece.

Girteka korzysta z dwóch narzędzi AI: AI Operator i AI Planner.

AI Operator wykorzystywany jest przez menedżerów transportu Girteki do określenia optymalnej trasy dostawy ładunku. Jest ona wyznaczana w oparciu o takie wskaźniki jak szacowany czas przybycia auta, odległość czy emisja spalin. Pod uwagę brane są też wymogi pakietu mobilności oraz lokalne przepisy w zakresie kabotażu i czasu pracy kierowców (w tym przerwy i odpoczynek), uwzględniając również krajowe wymogi.

System jest aktualizowany na bieżąco, więc jeśli dojdzie do zmiany trasy ze względu np. na zatory na drodze, AI Operator ponownie przelicza wszystkie dane i proponuje optymalne rozwiązanie.

- Przy realizacji ponad 776 000 dostaw pełnopojazdowych rocznie ręczne planowanie czasami jest niemożliwe. Dzięki AI Operator nie tylko planujemy transport, ale także optymalizujemy go pod kątem szacowanego czasu przyjazdu, trasy, długości czy emisji. To ogromna zaleta pod względem szybkiego i bezbłędnego planowania oraz czasu reakcji klienta. Można jeszcze dodać, że nasi kierowcy zyskują teraz łatwiejszy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, by dostarczyć ładunek - podkreśla Dainius Augutis.

Planowanie trasy dzięki wykorzystaniu AI Operatora ułatwia skrócenie czasu i jednocześnie pozwala na jej optymalizację. Ogranicza też możliwości wystąpienia błędów, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta co do terminu dostawy, odległości i emisji. Jak pokazują analizy Girteki, przygotowywane na podstawie danych z wszystkich aut, jazda trasą zdefiniowaną przez AI Operator skraca czas transportu o około 10 proc., a zużycie paliwa i redukcję emisji CO2 o ok. 7 proc.

Drugim rozwiązaniem AI stosowanym i rozwijanym przez Girtekę jest AI Planner. To narzędzie wykorzystywane jest do zaplanowania całej usługi transportowej z uwzględnieniem możliwości znalezienia odpowiednich kierowców, ciężarówek i naczep, zgodnie z wymogami pakietu mobilności oraz lokalnymi przepisami w zakresie kabotażu i czasu pracy kierowców.

- To narzędzie umożliwia nam globalne zarządzanie flotą w oparciu o ocenę sytuacji w całej Europie, a nie tylko w konkretnych regionach, co jest bardzo skomplikowane do zrobienia przez człowieka i wymaga dużo czasu. System oblicza najwcześniejszy termin, w którym możemy dostarczyć ładunek danym samochodem, co wcześniej robiliśmy ręcznie. Wszystkie zasady i dane, które zgromadziliśmy przez lata zarządzania flotą, teraz znajdują się w "mózgu" narzędzia. Nie ma potrzeby siedzenia, myślenia, planowania, sprawdzania, weryfikowania i ponownego sprawdzania ręcznie - mamy szybkie i niezawodne wsparcie ze strony narzędzia - wyjaśnia Audrius Navickas, Project Manager w Girtece.

Obecnie Girteka wykorzystuje AI Plannera do planowania dostaw prostych i powtarzalnych ładunków. Wśród największych korzyści, jakie zapewnia AI Planner, jest redukcja pustych przebiegów, co przekłada się na zmniejszenie emisji i czasu oczekiwania ciężarówki na realizację kolejnej dostawy. Umożliwiają to ustawienia, które można dostosować do aktualnej sytuacji na rynku usług frachtowych w Europie.

Zaletą AI Plannera są też szybkość i tempo planowania przy mniejszym ryzyku błędów. Jest to istotne zwłaszcza dla przesyłek SPOT (giełdy logistyczne), gdzie czas często odgrywa kluczową rolę. Dzięki AI już blisko 50 proc. transportów w Girtece jest planowanych znacznie szybciej i bardziej efektywnie.

Wprowadzenie AI wymaga odpowiedniego przygotowania

- Sztuczna inteligencja oferuje nie tylko nowe możliwości optymalizacji, ale też innowacyjność rozwiązań. Jej wprowadzenie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Wyzwaniem na pewno będzie bezpieczeństwo, by system był odporny na cyberataki, ochrona danych wrażliwych i osobowych, wyeliminowanie awarii lub błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji - wymienia Joanna Porath.

Nie wolno zapominać także o zagrożeniach. Jak zauważają autorzy raportu PIDT, szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji stworzy ryzyko, że firmy mające duże środki finansowe zyskają przewagę konkurencyjną nad słabszymi graczami rynkowymi.

Nie bez znaczenia jest pytanie o wiarygodność danych. Kiedy w redakcji WNP.PL zapytaliśmy chata GPT o gęstość sieci kolejowej w Polsce, podawał różne wartości, czasami oderwane od rzeczywistości. Pocieszające, że po wskazaniu błędu... maszyna przyznawała się do jego popełnienia i przepraszała.

W pewnych obszarach gospodarki mogą też zniknąć miejsca pracy, w szczególności zagrożeni mogą się czuć programiści poziomu "low level", copywriterzy, marketingowcy, tłumacze czy dziennikarze, a w transporcie może nastąpić ograniczenie roli kierowcy do bezwolnego wykonawcy poleceń maszyny. Z tym też trzeba się zmierzyć.

Dlatego tak ważne jest poddanie systemów sztucznej inteligencji audytom i kontroli pod kątem m.in. zgodności z prawami podstawowymi, wpływu na zdrowie, demokrację czy środowisko, wymogiem informowania ludzi o jej użyciu i prawem reprezentowania pokrzywdzonych osób i grup przez organizacje społeczne.

