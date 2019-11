Szukają prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Chętni na to stanowisko powinni posiadać wiedzę o działalności spółki; oferty można składać do 13 grudnia br.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki powołał Marcina Horałę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. Zastąpił on Mikołaja Wilda, który był pełnomocnikiem od 9 maja 2017 r.Wild poinformował w czwartek, że rada nadzorcza spółki CPK delegowała go do pełnienia funkcji p.o. prezesa na czas konkursu, w którym zapowiedział, że wystartuje.Dotychczas p.o. prezesa spółki CPK był Piotr Malepszak, odpowiedzialny w CPK za kolej.Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.