Szwajcarskie i francuskie gminy protestują przeciwko rozbudowie lotniska

Około 20 gmin ze szwajcarskich kantonów Genewa i Vaud oraz francuskich departamentów domagają się wstrzymania planów rozbudowy lotniska Cointrin. Boją się zwiększenia natężenia hałasu.

Plan rozwoju infrastruktury lotniczej w Szwajcarii, przyjęty przez władze federalne, zakłada, że lotnisko Cointrin w Genewie w 2030 roku będzie obsługiwać 25 milionów pasażerów. Dla porównania w 2022 roku odprawiono 14 milionów osób, co oznacza wzrost o 138 procent w stosunku do roku minionego.

Około 20 gmin ze szwajcarskich kantonów Genewa i Vaud oraz z przygranicznych miejscowości we Francji, a także 34 stowarzyszenia mieszkańców sprzeciwiają się planom rozwojowym lotniska w Genewie.

Mieszkańcy nie chcą, aby zakłócać im spokój szczególnie w godzinach wieczornych. Już teraz domagają się ograniczenia liczby lotów, szczególnie długodystansowych.

Dodatkowo wniesione zostały odwołania do Genewskiej Izby Nieruchomości w sprawie naruszenia praw właścicieli, którzy obawiają się, że ich działki przypisane zostaną do strefy podwyższonego hałasu wokół lotniska i przez to będą niezdatne do zabudowy.

Podstawowym argumentem przeciw planom rozwojowym szwajcarskiego lotniska jest możliwość skorzystania przez pasażerów z oddalonego o godzinę jazdy autostradą francuskiego lotniska Satolas w Lyonie.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl