Szykuje się wielka ofensywa inwestycyjna w polskich portach lotniczych

Trwający 4 miesiące sezon letni wszystkie lotniska w Polsce zamknęły z rekordowymi statystykami. Równie rekordowa szykuje się zima. To coś nowego, jak na polskie warunki. Sytuacja wymusza poważne inwestycje.

W trzecim kwartale 2023 z usług 11 lotnisk zrzeszonych w Związku Regionalnych Portów Lotniczych skorzystało blisko 11 mln pasażerów. To o 16 proc. więcej niż w rekordowym III kwartale 2019 roku oraz o 18 proc. więcej niż w roku 2022.

Z prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że kolejne lata to niemal skokowy wzrost liczby pasażerów odprawianych na polskich lotniskach. Większość z nich musi zainwestować w rozbudowę infrastruktury, by nie zapchać się jak… port lotniczy Chopin.

Zimą pasażerskie lotnictwo w Polsce zwykle mocno hamowało. Teraz trend jest zupełnie inny - i da to portom lotniczym spory zastrzyk gotówki. Mamy deklaracje ze strony prezesów kilku lotnisk regionalnych.

Wraz z upływem września skończył się gorący okres w branży, który trwał 4 miesiące. Polska przestrzeń lotnicza zimę zaczyna na przełomie października oraz listopada (tym razem to ostatnia niedziela października, czyli 29), a kończy się w marcu.

- W wakacje wszyscy obsłużyliśmy więcej pasażerów niż w 2019 roku, bijąc swoje rekordy. Druga prawda: wszyscy idą na rekord na koniec tego roku – mówi Tomasz Kloskowski, prezes Gdańsk Airport.

Przyrosty jednak nie wszędzie są równie imponujące...

Chopin w politycznym centrum uwagi, a przez to z minimalnymi wzrostami

W branży najlepszym rokiem był 2019, czyli ostatni przed wybuchem pandemii, w której radykalnie ograniczano możliwości przemieszczania się. I to właśnie z wynikami za 2019 rok zestawiane są bieżące statystyki, by pokazać ewentualne różnice.

Na stołecznym lotnisku Polskie Porty Lotnicze (PPL), które nim zarządzają, odnotowały w sezonie letnim wzrost o 0,36 proc. obsłużonych podróżnych w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku. Przez największy polski port „przewinęło się” 7,559 mln osób.

Prognozy spółki przewidują, że 2023 rok zamkną na Chopinie z liczbą ponad 18 mln pasażerów. W 2022 było to 14,4 mln, a w 2019 - 18,86 pasażerów.

Wyniki liczbowe są imponujące, ale za to różnice w nich niewielkie i procentowo znacząco odstają od tego, co prezentują wszystkie inne lotniska w Polsce.

Powód? Chopin, ze swoją infrastrukturą terminalową, nierozwijaną od dłuższego czasu, pęka w szwach i nie jest w stanie przyjąć więcej podróżnych.

Prezes PPL Stanisław Wojtera w wrześniowym wywiadzie dla rp.pl przyznawał, że rozciągnąć możliwości terminalu się już nie da.

- Można powiedzieć, że prace nad rozbudową trwają – w Baranowie – odpowiadał pytany o ewentualną rozbudowę stołecznego lotniska, wskazując, że CPK przejmie wkrótce ruch z „jego” lotniska - i to tam powinny płynąć budżetowe środki.

Powyborcza rzeczywistość pisze jednak zupełnie inne scenariusze, które powstania lotniska CPK raczej już nie zakładają, a posłowie Koalicji Obywatelskiej – którzy tematyką lotniczą zajmują się od lat – wskazują na konieczność rozbudowy terminali właśnie na Chopinie, ale i w podwarszawskim Modlinie.

Biuro prasowe PPL poinformowało nas, że na Lotnisku Chopina prowadzone są remonty infrastruktury lotniczej: remont drogi kołowania oraz modernizacja płyty postojowej PPS 5B wraz z przebudową oświetlenia projektorowego i rekonfiguracją stanowisk postojowych (zwiększenie liczby stanowisk postojowych dla samolotów kodu C). Dodatkowo w planach pozostaje oddanie 240 nowych miejsc parkingowych wokół terminala lotniska.

Warto jednak zauważyć, że żadna z wymienionych inwestycji nie wpłynie na poprawę przepustowości infrastruktury terminalowej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, że na lotniskach Aglomeracji Warszawskiej ruch pasażerski w najbliższych latach ma wzrosnąć aż dwukrotnie! Z 17,5 mln w 2022 r. do 30,5 mln w roku 2030 i 38,8 mln pasażerów odprawionych w 2035 r. Nowe obiekty terminalowe w centrum polski będą musiały więc szybko powstać.

Gdańskie, jako jedyne duże lotnisko, ma miejsce na prognozowane dla niego wzrosty

W ciągu trzech kwartałów 2023 roku Port Lotniczy Gdańsk odwiedziło 4 511 835 pasażerów. To o 31,1 proc. więcej niż w 2022 roku i o 9,5 proc. więcej niż w 2019 roku, który był dotychczas rekordowy dla gdańskiego lotniska. W 2019 roku w Gdańsku było 5,4 mln pasażerów

W tym roku Gdańsk planuje obsłużyć 5,7 mln pasażerów.

- Od kilku lat uważam, że dostęp do odpowiedniej liczby pracowników, to będzie największy problem dla naszej branży w Polsce. W pandemii spadł prestiż pracy na lotniskach. Wynika to również z tego, że wszyscy obniżaliśmy wynagrodzenia pracownikom, a w najlepszym przypadku ich nie podnosiliśmy. Branża lotnicza nie jest już tak atrakcyjnym miejscem zatrudnienia... Ci pracownicy z łatwością mogą i przekwalifikowują się na inne zawody – wskazuje problem Tomasz Kloskowski, prezes gdańskiego lotniska.

To lotnisko jest jednak w bardzo komfortowej sytuacji - nie trzeba budować nowego terminala, bo w ubiegłym roku zakończyła się ogromna rozbudowa już istniejącego. A to daje im wystarczająco dużo miejsca na przyjęcie prognozowanej przez ULC liczby podróżnych – w 2030 roku ma być ich w Gdańsku już blisko 8 mln.

Zimą, która zaczęła się już teraz, z Gdańska będzie można skorzystać z 68 połączeń do 19 krajów.

Zimowe wakacje to nie głównie narty. Touroperatorzy wiele nauczyli się w pandemii

Tylko o jedno połączenie mniej w swojej zimowej siatce będzie miało Katowice Airport - 67 kierunków, w tym 11 nowości. Władze portu wprost już mówią, że to najmocniejsza ich zimowa siatka połączeń w ruchu czarterowym w historii i że będzie to najlepszy sezon zimowy.

- Zauważamy, że touroperatorzy zaczęli sprzedawać bardzo elastyczne oferty. Można było wybierać długość pobytu. To się bardzo dobrze przyjmuje na rynku.... I to też powoduje, że pasażerowie latają częściej w ciągu roku, ale na krótsze okresy – mówi o przyczynach wzrostu popularności zimowych lotów Artur Tomasik, prezes katowickiego lotniska.

Katowice Airport jest największym czarterowym portem w Polsce. Tegoroczny sezon wakacyjny zamknął się przyrostem na poziomie 17,2 proc. (w porównaniu z 2019 rokiem).

Bieżący rok prawdopodobnie przyniesie rekordowe 5,5 mln pasażerów.

- Prognozujemy, że w 2024 roku przekroczymy liczbę 6 mln obsłużonych pasażerów. W związku z tym już dzisiaj przygotowujemy się do uruchomienia jeszcze jednej karuzeli do odbioru bagaży z lotów na kierunkach non-schengen. Następnym krokiem będzie budowa nowego głównego terminalu pasażerskiego; ma on powstać do 2028 roku. Konieczność realizacji tej inwestycji wynika z prognozowanego wzrostu ruchu - już za 5 lat z Katowice Airport może korzystać rocznie od 7,5 mln do nawet 8 mln pasażerów – dodaje prezes Tomasik.

Odradzająca się turystyka przyjazdowa napędza Kraków. Imponująca siatka na zimę

Katowice po sąsiedzku mają solidnego rywala – Kraków Airport. Tu zimowa siatka – jak na największy port regionalny – robi wrażenie: 125 połączeń do 34 krajów! Wśród nowości znajdują się takie kierunki jak: Fuertaventura, East Midlands, Walencja czy Tirana.

Łącznie od początku roku krakowskie lotnisko obsłużyło już blisko 8 mln pasażerów. Władze portu szacują, że w 2023 r. będzie to 9 milionów podróżnych.

Bardzo ważnym elementem, który na to wpłynie, jest fakt, że udało się odbudować turystykę przyjazdową w regionie. Trudno było nie zauważyć na ulicach Krakowa i Małopolski - oprócz turystów z dotychczas popularnych kierunków europejskich lub amerykańskich przybyszy z Turcji czy państw arabskich. Lato na tym lotnisku to wzrosty przekraczające 19 proc. - w zestawieniu z 2019 rokiem.

- Trzeba mieć świadomość w jakiej sytuacji kosztowo-przychodowej są polskie lotniska... Nadal wszyscy odrabiamy poniesione w pandemii straty. Już w 2022 roku przychody wielu portów były na dobrym poziomie. W tym roku na pewno będzie jeszcze lepiej. Jednak czym innym było przywrócenie ruchu pasażerskiego na wysokim poziomie, a czym innym było i jest ustabilizowanie sytuacji finansowej portów – podkreśla Radosław Włoszek, prezes krakowskiego lotniska.

Mimo trudności całej branży w Balicach rozbudowywane są płaszczyzny płyt postojowych dla samolotów. Skończyła się także faza projektowa rozbudowy terminala pasażerskiego i trwają przygotowania do przetargu na jego realizację.

Terminal powstanie w miejscu likwidowanego wkrótce terminala cargo. Trwa budowa nowego obiektu cargo na obrzeżach balickiego lotniska.

Kraków, według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ma obsługiwać w 2030 roku 11,6 mln, a w 2035 - już 13,6 mln podróżnych.

Wrocławski plac budowy. Spore zmiany już wkrótce

- Stajemy przed decyzją rozbudowy terminala. Został on pomyślany tak, by można było to robić etapami. Teraz zasadna wydaje się koncepcja jego jednoczesnej rozbudowy od strony wschodniej oraz zachodniej. Dużo zależy od tego, jakie środki będą dostępne na rynku i z jakich funduszy ewentualnie będziemy mogli skorzystać. Myślę, że do końca tego roku podejmiemy decyzję w tym zakresie – zapowiada Cezary Pacamaj, prezes Wrocław Airport.

We Wrocławiu sierpień i wrzesień był lepszy o ponad 18 proc. w porównaniu z tymi samymi miesiącami 2019 roku.

Plan na ten rok zakładał obsłużenie 3,6 mln pasażerów, a wiele wskazuje, że wyniki „dobiją” tam do 4 mln. Tylko w sezonie wakacyjnym z oferty lotniska skorzystało 1,7 mln osób.

Sezon zimowy to 44 kierunki wpisane w wrocławską siatkę. Prawdziwym hitem jest uruchamiane przez PLL LOT połączenie do Seulu.

W ostatnich dniach władze wrocławskiego portu ogłosiły przetarg, który ma wyłonić wykonawcę rozbudowy i modernizację części airside lotniska (obiekty wspierające funkcjonowanie portu lotniczego; m.in. hangary, warsztaty i budynki towarzyszące). Prace obejmą m.in. budowę nowej drogi kołowania i płyty postojowej. Wartość projektu to 350 mln złotych, a połowę tej kwoty pokryją fundusze unijne. Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale 2024 roku.

Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, że ruch we Wrocławiu urośnie do 5 mln pasażerów w 2030 roku; w 2035 ma to być 6 mln.