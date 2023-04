Szykuje się zaostrzenie przepisów i milionowe kary dla firm taksówkarskich na aplikację

Sejmowa Komisja Infrastruktury poparła część poprawek do projektu noweli Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają m.in. podnieść bezpieczeństwo pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez taksówki na aplikację poprzez lepszą weryfikację kierowców.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek sejmowa komisja infrastruktury rozpatrywała szereg poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu noweli Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów firm przewozowych działających poprzez aplikację, takich jak Uber czy Bolt.

Nowe przepisy mają zaostrzyć również kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie - zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i dla osób wykonujących przewóz. Sięgną one nawet miliona złotych.

Projekt noweli dotyczy m.in. podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez tzw. taksówki na aplikację, m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy, przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności; weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności.

Nowe przepisy mają zaostrzyć również kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie - zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i dla osób wykonujących przewóz.

Lepsza weryfikacja kierowców wykonujących przewozy osób taksówkami na aplikację

Podczas czwartkowych obrad komisji posłowie poparli 10 poprawek, z których 9 zgłosili posłowie PiS, a jedną - KO. Miały one charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Jedna ze zgłoszonych przez partię rządzącą zmian mówi o tym, że minister właściwy ds. informatyzacji ogłasza w Monitorze Polskim komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających m.in. "usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego czy zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego". Wcześniej, podczas pierwszego czytania projektu noweli, komisja infrastruktury przyjęła poselską poprawkę, według której punkty karne mają być usuwane po roku, a nie po dwóch latach.

Z kolei zmiana zgłoszona przez KO dotyczy tego, by przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonał weryfikacji "wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz tego przedsiębiorcy, z którym rozpoczął współpracę przed dniem wejścia w życie (...) ustawy".

Inna zarekomendowana poprawka określa, że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób "weryfikuje - w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie świadczenia usługi przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, jednak nie rzadziej niż raz na 100 przewozów - czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono".

Poparcia posłów nie zyskała poprawka, którą zgłosił klub Lewicy - regulowała ona kwestie bezpieczeństwa m.in. niekaralności obcokrajowców spoza UE i poświadczania tej niekaralności w kraju pochodzenia tych osób. Przywracała ona także egzaminy dot. znajomości topografii miasta, po których kierowcy się poruszają.

Kary wzrosną 25 razy, nawet do miliona złotych

Podczas prac nad nowymi przepisami minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zwracał uwagę na kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie. "Te kary idą w górę 25 razy, to będzie nawet do miliona złotych". "To jest szczególnie ważne, dlatego, że firmy, które ewentualnie miałyby te kary płacić to wielkie, międzynarodowe korporacje i te kary powinny być adekwatne do ich możliwości finansowych. Kara 40 tys. zł to nie jest kara wystraczającą" - mówił.

Projekt zakłada również, że nie będzie trzeba płacić opłaty ewidencyjnej m.in. za: rejestrację pojazdu; wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic; przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie.

Minister obiecuje nową jakość na polskim wybrzeżu. O co chodzi? Zobaczcie

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl